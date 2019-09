HMD kondigt nieuwe Nokia's aan, waaronder 6.2, 7.2 en 'stevige' 800 Tough

HMD Global heeft op de IFA vijf nieuwe smartphones aangekondigd, waaronder twee telefoons voor het middensegment en een extra stevige 800 Tough. Het Finse bedrijf heeft daarnaast weer een oude klassieker teruggebracht, met de klaptelefoon 2720.

Van de nieuwe telefoons is de Nokia 7.2 de snelste; deze krijgt een Snapdragon 660 mee met 4GB of 6GB aan ram. De telefoon meet 159,9mmx75,2mm, is 8,3mm dik en heeft een schermdiagonaal van 6,3". De resolutie van het lcd-scherm is 2160x1440. Het besturingssysteem is Android 9, opladen gaat met usb-c. Deze dualsimtelefoon heeft achterop een 48-megapixelcamera, een 5-megapixeldieptesensor en een groothoeklenscamera met 8-megapixelsensor. Aan de voorkant zit nog een 20-megapixelsensor.

Qua accu zit binnenin een 3500mAh-exemplaar, HMD claimt dat de telefoon twee dagen op een acculading kan draaien. De 7.2 krijgt 64GB of 128GB aan interne opslag mee en een 3,5mm-poort. Wie extra opslag wil, kan deze uitbreiden met een micro-sd-kaartje. De telefoon wordt geleverd in grijs, groen en wit.

De Nokia 6.2 is net zo groot en met 180 gram ook even zo zwaar als de 7.2. De 6.2 krijgt echter maar een Snapdragon 636 aan boord met 3GB of 4GB aan ram. Andere specificaties zijn eveneens vergelijkbaar, al kan de 6.2 ook worden geleverd met 32GB aan interne opslag. De 6.2 moet het daarnaast ook doen met minder goede camera's. De hoofdcamera achterop heeft een 16-megapixelsensor, de overige camera's zijn aan de achterkant hetzelfde. De voorkant is ook iets minder, met een 8-megapixelsensor. De 6.2 is tot slot alleen verkrijgbaar in zwart en wit.

De stevigste telefoon die HMD heeft aangekondigd is de 800 Tough. Deze featurephone is bestendigd tegen water en stof volgens de ip68-normering en moet een val van 1,8 meter kunnen doorstaan. De telefoon is tevens conform de militaire mil-std-810g-standaard. De telefoon meet 145,4mmx62,1mm en is 16,1mm dik. Qua soc heeft het een Qualcomm 205 Mobile Platform met 512MB ram. De telefoon draait KaiOS en heeft net als de andere aangekondigde telefoons een Google Assistant-knop.

Het scherm van de 800 Tough heeft een diagonaal van 2,4" een schermresolutie van 320x240. De telefoon heeft 4GB aan interne opslag, een 2-megapixelcamera en een niet verwijderbare 2100mAh-accu.

Met de Nokia 2720 Flip brengt het Finse bedrijf weer een oude klassieker terug naar het heden. De Flip krijgt twee schermen; een 1,3"-frontscreen met een resolutie van 240x240, het scherm binnenin meet 2,8" met een resolutie van 320x240. Ook deze telefoon draait op de Qualcomm 205 Mobile Platform en heeft 512MB aan ram. Wanneer de telefoon is opengeklapt, is deze 54,5mmx192,7mm, dichtgeklapt is deze 104,8mm lang en 18,7mm dik. Deze telefoon weegt 118 gram.

De Flip krijgt ook 4GB aan interne opslag en ondersteuning voor een micro-sd-kaartje, de achtercamera heeft een 2,5-megapixelsensor. De accu van de Flip is wel verwijderbaar en heeft een capaciteit van 1500mAh. De Flip wordt verkocht in de kleuren zwart en grijs.

De laatste telefoon die HMD aankondigde is de Nokia 110. Deze telefoon wordt geleverd in de kleuren blauw, roze en zwart en is 115,2mmx49,9mm groot en 14,3mm dik. De 110 heeft Nokia Series 30+ als besturingssysteem en een SPRD 6531E als processor met 4MB aan ram. Het scherm van deze Nokia meet 1,77" en heeft een resolutie van 160x120. Ook deze telefoon heeft achterop een camera en een verwijderbare accu, ditmaal met een capaciteit van 800mAh.

Wanneer de vandaag aangekondigde telefoons naar België of Nederland komen is niet bekend. Hoeveel de telefoons dan moeten kosten is eveneens nog niet duidelijk.