HMD introduceert Nokia 2.3-smartphone met MediaTek-soc voor 109 euro

Het Finse HMD Global heeft de Nokia 2.3 gepresenteerd, een smartphone met Mediatek Helio A22-soc. De telefoon draait op Android One en HMD belooft twee jaar upgrades en drie jaar updates voor het apparaat.

De Nokia 2.3 draait Android One en heeft een 13-megapixelcamera met dieptesensor ernaast voor het maken van foto's in portretmodus, schrijft HMD. De telefoon heeft bovendien de functie 'Recommended Shot'. Daardoor neemt de camera-app diverse foto's rond het moment dat de gebruiker op de sluiterknop drukt, om vervolgens door middel van software te bepalen of een van die shots wellicht beter is. Dat kan zijn, omdat bij een groepsportret op een ander frame iedereen lacht, aldus HMD.

De telefoon heeft een scherm van bijna 96 vierkante centimeter, een 6,2"-lcd van 14,2x6,7cm met een resolutie van 1520x720 pixels. Daarin zit een inkeping voor de 5-megapixelfrontcamera. De telefoon beschikt over een 4000mAh-accu, dat anno nu iets bovengemiddeld is. Laden gaat met 5W.

De grootte van de telefoon is met 158x75x8,68mm ook ongeveer gemiddeld. Aan de onderkant zit een micro-usb-poort en op de behuizing is ook een 3,5mm-jack te vinden. De telefoon draait op een MediaTek Helio A22-soc met vier Arm Cortex A53-kernen op maximaal 2GHz en een PowerVR GE6320-gpu van Imagination. HMD stopt daar 2GB geheugen en 32GB opslag bij. Zaken als nfc en een vingerafdrukscanner ontbreken, net als wifi-ac. De telefoon komt binnen twee weken uit voor 109 euro.