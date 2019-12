Nokia brengt in India zijn eerste smart-tv uit

De Finse fabrikant Nokia brengt in India een televisie uit. Het gaat om een smart-tv met Android 9.0 en een 55"-lcd met 4k-resolutie. De tv heeft ingebouwde luidsprekers van JBL. De verkoop begint volgende week.

Het is voor het eerst dat Nokia een smart-tv uitbrengt. De Finse fabrikant verkoopt de televisie via Flipkart, een grote webwinkel in India. De televisie meet 1234,6x739x98mm en heeft een 55"-lcd. Die lcd heeft volgens Nokia een maximale helderheid van 400cd/m² en een contrastverhouding van 1200:1.

Nokia heeft een quadcore-soc in de behuizing gestopt, met vier ARM Cortex A53-processorkernen op 1GHz en een Mali 450-gpu. Het werkgeheugen is 2,25GB en de tv heeft een lokale opslag van 16GB. De tv draait volgens de fabrikant op 'Android 9.0', vermoedelijk Android TV 9.0, en heeft toegang tot spraakbediening via Google Assistant. Het geluid komt van twee 24W-luidsprekers met de merknaam van JBL erop.

Nokia brengt de tv vanaf volgende week uit voor 41.990 roepies. Omgerekend is dat momenteel ongeveer 530 euro. De Finse fabrikant is niet de enige nieuwe speler op de Indiase tv-markt met een verleden in de smartphonemarkt. OnePlus bracht dit najaar ook een eerste smart-tv uit.