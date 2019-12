Europese ministers blokkeren voorlopig release van Facebook Libra in EU

Europese ministers hebben besloten om het uitbrengen van de Facebook Libra-munteenheid in Europa voorlopig te blokkeren. De ministers en de Europese Commissie willen eerst regels maken voor dergelijke 'stablecoins'.

Door de uitspraak mag Facebook zijn munteenheid voorlopig niet aanbieden in de Europese Unie, blijkt uit een statement van Europese ministers en de Europese Commissie. "Geen stablecoin mag beginnen in de Europese Unie totdat uitdagingen en risico's op het gebied van wetgeving en toezicht adequaat in kaart zijn gebracht en zijn aangepakt."

In het statement merken de ministers op dat Libra te weinig informatie heeft aangeleverd om te kijken of het project wel aan regels voldoet. "Dit gebrek aan adequate informatie maakt het moeilijk om conclusies te trekken over of en hoe huidige Europese regels hierop van toepassing zijn."

De uitspraak is een nieuwe tegenvaller voor het project van Facebook, nadat in de afgelopen maanden partners als PayPal en het moederbedrijf van Booking.com waren afgehaakt. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de nieuwe ontwikkeling.

Facebook kondigde Libra in juni aan. Officieel is een in Zwitserland gevestigde non-profitorganisatie verantwoordelijk voor het betaalmiddel, maar het initiatief ligt bij Facebook, dat het betaalmiddel wil gebruiken op zijn platform. Andere partijen die steun toezegden bij de aankondiging, zijn eBay, Spotify, Uber, Lyft en Vodafone.