'Europese Commissie gaat antitrustonderzoek naar Facebook Marketplace starten'

De Europese Commissie zou binnenkort een antitrustonderzoek aankondigen omtrent Facebooks Marketplace. Met het onderzoek zou de Commissie onder meer willen kijken of de dienst concurrentieverstorend is, omdat Marketplace gratis is.

Het onderzoek wordt mogelijk in de komende dagen aangekondigd, meldt de Financial Times op basis van drie anonieme bronnen. De Commissie zou nog niet helemaal zeker zijn over de precieze omvang van het onderzoek. Het onderzoek zal zich in ieder geval richten op online marktplaatsen, met de vraag of Facebook met Marketplace in deze markt concurrenten ondermijnt.

Eerder stuurde de Europese Commissie vragenlijsten naar Facebook en concurrerende vragen, die onder meer gingen over de Marketplace. Het formele antitrustonderzoek zou hierbij de volgende stap zijn.

Facebook stapte vanwege dit onderzoek eerder naar de rechter. Het bedrijf vond dat de verzoeken van de Commissie te breed waren opgesteld, waardoor Facebook 'grotendeels irrelevante documenten' zou moeten overhandigen. In deze documenten zou bijvoorbeeld ook gevoelige informatie staan, zoals medische gegevens, financiële documenten en privé-informatie van werknemers. Het Gerechtshof van de EU gaf Facebook in juli 2020 gelijk.