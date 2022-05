EU wil verbod op anonieme crypto-wallets bij financiële dienstverleners - update

De Europese Commissie heeft een verbod op anonieme crypto-wallets bij financiële dienstverleners zoals exchanges voorgesteld. Dat doet de commissie als onderdeel van een plan om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

De Europese Commissie presenteerde deze week een pakket met vier wetgevingsvoorstellen om financiële misdaad tegen te gaan. De EU wil onder andere een verbod op cashtransacties van meer dan 10.000 euro binnen de lidstaten, en schrijft dat de Europese antiwitwasregels in de toekomst ook moeten gelden voor cryptocurrencies. Daarmee zou onder andere 'het aanbieden van anonieme crypto-wallets' verboden worden.

In de praktijk zal dit bijvoorbeeld betekenen dat crypto-exchanges niet langer anonieme crypto-wallets mogen aanbieden aan hun gebruikers, net zoals anonieme bankrekeningen al verboden zijn in de Europese Unie. De Europese Commissie wil hiermee ook bereiken dat crypto-transacties traceerbaar worden, net als reguliere banktransacties. Crypto-betaaldiensten, zoals exchanges, zouden daarmee bij transacties bijvoorbeeld de naam, het adres en de geboortedatum van de betaler en de naam en het accountnummer van de ontvanger moeten vastleggen, staat in de voorgestelde wetgeving.

Om de plannen uit te voeren, wil de EU onder andere een nieuwe Europese autoriteit tegen witwassen opzetten, die de nationale financiële autoriteiten moet coördineren om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. Ook moet dit voorgestelde EU-orgaan samenwerking tussen financiële-inlichtingendiensten verbeteren.

De wetsvoorstellen zijn nog niet goedgekeurd en gaan voorlopig ook nog niet in. Het pakket van de Europese Commissie moet nog beoordeeld worden door het Europees Parlement en de Europese Raad, een proces dat lang kan duren. De Europese Commissie hoopt dat de antiwitwasautoriteit in 2024 operationeel is.

Update, 21:32: Aanvankelijk stond in het artikel dat de Europese Commissie een verbod wil op anonieme crypto-wallets, zoals de Europese Commissie zelf schrijft in een persbericht. In het wetsvoorstel zelf staat echter dat de Europese Commissie een verbod wil op het aanbieden van anonieme crypto-wallets door financiële dienstverleners. Dat is vergelijkbaar met het bestaande verbod op anonieme bankrekeningen. Ook moeten crypto-betaaldiensten volgens de voorgestelde regels de gegevens van ontvangers en betalers vastleggen. Het artikel is hierop aangepast. Met dank aan zyphr.