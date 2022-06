Poly Network bevestigt dat het alle gestolen cryptovaluta terug heeft gekregen

Cryptoplatform Poly Network bevestigt dat het alle gestolen cryptovaluta heeft teruggekregen van een hacker. Het platform verloor eerder deze maand ruim 600 miljoen dollar bij een grote hack, waarna de hacker al beloofde de gestolen cryptocurrency terug te storten.

Poly Network heeft naar eigen zeggen de controle over de 610 miljoen dollar aan gestolen cryptovaluta terug. Dat schreef het platform in een inmiddels verwijderde tweet, meldt ook persbureau Reuters. Het platform heeft enkel de 33 miljoen dollar aan Tether nog niet ontvangen, omdat de maker van die cryptovaluta die gestolen tokens heeft bevroren. Tether is momenteel bezig om de tokens terug te geven aan Poly Network.

In een blogpost bevestigt het platform dat de hacker die de cryptovaluta eerder deze maand stal, de private key voor een multi-signature crypto-wallet op maandag heeft verstrekt aan Poly Network. Daarmee heeft het platform de laatste 29.953 Ethereum-tokens en 1032 WBTC-tokens weer in eigen beheer. "Op dit moment zijn alle activa die tijdens het incident werden overgedragen, volledig hersteld", aldus het platform. De volledige functionaliteit van Poly Network moet geleidelijk aan weer hervat worden.

Poly Network is een DeFi -cryptoplatform die peer-to-peer-transacties van cryptovaluta mogelijk maakt tussen verschillende blockchains. Het platform werd op 10 augustus gehackt, waarbij een onbekende hacker ruim 600 miljoen dollar aan cryptocurrency stal. Dit was mogelijk door een kwetsbaarheid in de contract calls bij transacties.

De hacker claimde daarbij dat hij of zij de tokens alleen veilig wilde stellen tegen de kwetsbaarheid en het hele bedrag zou terugstorten. Ruim een week geleden bleek al dat de hacker bijna alle gestolen cryptovaluta had gestort op een multisig-wallet, hoewel Poly Network de tokens op dat moment nog niet in eigen beheer had. Dat was omdat het platform op dat moment nog niet over de private key van de wallet beschikte, waar op maandag verandering in kwam.