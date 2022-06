YouTube Partner-programma heeft twee miljoen creators en leverde 25 miljard op

YouTube zegt dat er twee miljoen 'creators' zijn aangesloten bij zijn Partner-programma. Dat zijn videomakers die geld kunnen verdienen aan advertenties op het platform. In het afgelopen jaar keerde YouTube naar eigen zeggen een recordbedrag uit aan die makers.

Het is voor het eerst dat het aantal videomakers in het programma de twee miljoen overstijgt, schrijft YouTube. Het gaat om videomakers die aan bepaalde eisen voldoen. Ze moeten minimaal duizend abonnees hebben die minimaal vierduizend uur aan video's hebben bekeken in de afgelopen twaalf maanden. Zulke 'creators' komen in aanmerking voor het YouTube Partner Program. Dat betekent dat ze geld kunnen verdienen met advertenties, donaties of livestreams.

YouTube zegt ook dat het steeds meer geld aan die makers uitkeert. In de afgelopen drie jaar ging het volgens YouTube om meer dan dertig miljard dollar, of zo'n 25 miljard euro. In het tweede kwartaal van het afgelopen jaar zou het zelfs gaan om zeven miljard dollar of zo'n zes miljard euro.

De videostreamingdienst zegt ook dat het succes ziet in zijn beleid rondom video's die de regels van het platform breken. Het bedrijf geeft daarover alleen cijfers over het vierde kwartaal van vorig jaar. Toen zou slechts 0,18 procent van alle views op het platform voor rekening van zulke content zijn.