YouTube verwijdert 'community captions' in september wegens weinig gebruik

YouTube stopt op 28 september met de ondersteuning van community captions. Hiermee konden YouTube-gebruikers ondertitels insturen naar de uploaders van video's. Het bedrijf voert deze verandering door omdat de functie naar eigen zeggen weinig wordt gebruikt.

Moederbedrijf Google schrijft in een blogpost dat de functie op 28 september definitief wordt afgeschaft. Het bedrijf zegt dat de functie, die in 2017 werd geïntroduceerd, weinig werd gebruikt. Zo komt volgens YouTube 'slechts 0,2 procent' van alle kijktijd voort uit video's met een geselecteerde community caption. Ook hebben minder dan 0,001 procent van alle YouTube-kanalen community captions gepubliceerd, stelt het bedrijf. Google zal na het uitschakelen van de feature naar eigen zeggen focussen op andere tools voor videomakers.

Met de community-captions-feature konden YouTube-gebruikers zelfgemaakte ondertitels insturen naar de uploader van een video. Deze makers konden de ondertitels vervolgens beoordelen en eventueel doorvoeren. Video-makers kunnen hun video's zelf nog wel van ondertiteling voorzien. Ook de automatisch gegenereerde captions blijven bestaan en video-uploaders kunnen deze zelf vervolgens aanpassen.

De functie is volgens enkele gebruikers onder andere bruikbaar voor mensen met een beperking. Zo schrijft freelance journalist Liam O'Dell bijvoorbeeld dat de functie handig is voor slechthorenden of andere mensen met auditieve verwerkingsproblemen. Er verscheen vlak nadat YouTube zijn beslissing publiceerde een petitie tegen het besluit, die op het moment van schrijven meer dan 46.000 keer is ondertekend.

Google meldde in april al dat het bedrijf overwoog om community captions voor YouTube uit te schakelen. Dat deed het bedrijf in een video van Creator Insider. Naast het lage gebruikersaantal, vertelde het bedrijf toen ook dat de functie 'erg gevoelig was voor spam'. Zo ontdekte YouTube-kanaal JT vorig jaar dat sommige vertalers de community caption-functie gebruikten om reclame te maken voor hun eigen kanalen. Dat deden deze vertalers bijvoorbeeld bij video's van enkele grote YouTube-kanalen, waaronder PewDiePie. YouTube voerde toen een wijziging door waarmee uploaders de captions handmatig moeten doorvoeren om dit probleem tegen te gaan.