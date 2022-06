YouTube stopt met versturen van e-mails bij nieuwe video's

YouTube gaat stoppen met het versturen van notificatiemails als er nieuwe video's worden geüpload. Vanaf volgende week krijgen abonnees geen e-mails meer als er een nieuwe video verschijnt. Volgens moederbedrijf Google werden de mails amper gelezen.

Het gaat om notificatieberichten die Google via e-mail stuurde. Gebruikers ontvingen die als er nieuwe video's werden geüpload op kanalen waar zij zich op hadden geabonneerd. De functie was opt-out, maar sommige gebruikers wisten niet dat de optie uit te schakelen was. De berichten stoppen per 13 augustus, schrijft Google. YouTube blijft wel notificaties sturen via de app, of in de browser op de desktop als gebruikers daar notificaties aanzetten.

Volgens Google werden de e-mails in minder dan 0,1 procent van de gevallen daadwerkelijk geopend. Veel ontvangers klaagden bovendien dat ze erg veel e-mails kregen. Google wil videomakers geruststellen, en zegt dat het een test heeft gedaan met het uitschakelen van de e-mails. Daarbij zou het bedrijf geen grote daling zien van het aantal kijkers op een video. "Sterker nog, als we die e-mails niet verstuurden zagen we juist meer interactie via pushmeldingen", schrijft het bedrijf.