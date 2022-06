Google Play Music sluit in december definitief

Google sluit zijn dienst Play Music eind 2020 definitief. Vanaf december is de dienst volledig vervangen door YouTube Music. Google zet de mogelijkheid om te streamen via Play Music vanaf oktober uit voor alle gebruikers.

Vanaf oktober is het niet meer mogelijk om muziek te luisteren via Play Music, maar gebruikers kunnen de dienst nog wel benaderen, schrijft Google. Zo kunnen gebruikers hun playlists, uploads, aankopen en likes nog inzien en overzetten naar YouTube Music. Dat kan tot december; daarna is de inhoud op Google Play Music niet meer beschikbaar.

Gebruikers kunnen vanaf eind augustus niet langer aankopen via Music Manager doen bij Google Play Music. Ook is het vanaf dan niet meer mogelijk om muziek te uploaden via diezelfde methode.

Google belooft dat alle gebruikers duidelijk geïnformeerd zullen worden voordat ze de toegang tot hun data op Play Music verliezen. Eerder dit jaar bracht Google al een tool uit voor gebruikers om hun data te migreren van Play Music naar YouTube Music. In Android 10 heeft Google de Play Music-app al vervangen door YouTube Music.