Google laat YouTube Music-gebruikers hun Google Play-muziek importeren

Google komt met een functie voor YouTube Music-gebruikers om eenvoudig hun nummers, bibliotheek en speellijsten vanuit Google Play Music over te zetten. Laatstgenoemde dienst gaat verdwijnen en YouTube Music is daarvoor het alternatief.

Gebruikers kunnen in de Android- of iOS-app van YouTube Music of via de website van de dienst op een transferknop drukken, waarna de uploads, aankopen, toegevoegde nummers, albums, speellijsten, voorkeuren en aanbevelingen vanuit Google Play Music worden overgeheveld. Dit gebeurt op de achtergrond en YouTube Music is dan ook normaal te gebruiken tijdens het proces. Google zegt dat de aanbevelingen direct in het homescherm van YouTube Music te zien zullen zijn en dat het gebruikers via notificaties en e-mail laat weten wanneer het overzetten is afgerond.

Met deze nieuwe functie, die momenteel geleidelijk aan wordt uitgebracht, probeert Google het voor gebruikers eenvoudiger en aantrekkelijker te maken om over te stappen op YouTube Music. Momenteel is het nog mogelijk om beide programma's te gebruiken, maar later dit jaar komt daar verandering in. Dan wordt Google Play Music definitief uitgefaseerd. In Android 10 heeft YouTube Music Google Play Music al vervangen als standaard gebundelde muziekspeler.