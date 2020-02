'YouTube maakt uploadfunctie voor Music breder beschikbaar'

Het lijkt erop dat Google de uploadfunctie voor het importeren van lokale muziekbestanden breder beschikbaar heeft gemaakt in YouTube Music. Dat stelt althans de website 9to5Google op basis van eigen bevindingen.

Volgens 9to5Google is Google vorige week al langzaam begonnen om de uploadfunctie beschikbaar te maken voor YouTube Music en inmiddels lijkt het erop dat deze 'cloudbibliotheek' daadwerkelijk breder beschikbaar is gekomen. Verschillende medewerkers van de website kunnen er inmiddels gebruik van maken, al geldt dat nog niet voor iedereen. Google heeft de functie nog niet officieel aangekondigd.

Als de functie door Google is ingeschakeld voor het te gebruiken account, kan de gebruiker rechtsboven in het venster op de avatar klikken, waarna in het menu een uploadfunctie zichtbaar is. Daarmee is het mogelijk om eigen, lokaal opgeslagen bestanden in de formaten flac, m4a, mp3, ogg en wma toe te voegen.

Er waren eerder al aanwijzingen dat Google de uploadfunctie voor eigen muziek beschikbaar zou maken in YouTube Music, mede op basis van bronnen van 9to5Google. Google zou de functie al een tijdje intern aan het testen zijn. De importeerfunctie van eigen muziekbestanden bestaat al in Google Play Music; YouTube Music gaat deze app vervangen en is al de standaarddienst in Android 10. Wanneer Play Music definitief verdwijnt, is onbekend.