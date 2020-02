Brave-browser stuurt desktopgebruikers bij 404-melding naar Wayback Machine

De Brave-browser voor de desktop koppelt de functionaliteit van de Wayback Machine aan een 404-foutmelding. Als een gezochte pagina niet wordt gevonden en er een 404-melding volgt, kunnen gebruikers de pagina automatisch laten zoeken in het archief van de Wayback Machine.

Het Internet Archive, de organisatie achter de Wayback Machine, meldt dat deze functie beschikbaar is in de nieuwe desktopversie 1.4 van Brave. Dit geautomatiseerde Wayback Machine-zoekproces was eerder al beschikbaar via extensies, maar is nu dus een standaardonderdeel van de nieuwste desktopversie.

Gebruikers met deze versie van Brave krijgen bij een 404-foutmelding, de melding dat de pagina helaas niet gevonden is, de vraag of ze willen kijken of er een opgeslagen versie van de pagina beschikbaar is op de Wayback Machine. Door op de daarbij weergegeven knop te klikken, wordt dit zoekproces gestart. De functie werkt in totaal bij veertien verschillende http-errorcodes en dus niet alleen bij een 404-melding dat de pagina niet is gevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de codes 408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524, 525 en 526.

Het Internet Archive zegt dat het met de Wayback Machine gedurende 23 jaar meer dan 900 miljard url's en meer dan 400 miljard webpagina's heeft gearchiveerd, en dagelijks vele honderden miljoenen url's toevoegt. "Daardoor is er een goede kans dat er een gearchiveerde versie van de niet gevonden pagina beschikbaar is", aldus het Internet Archive.

Brave is een browser die zo'n drie jaar bestaat en in november vorig jaar de bètaperiode achter zich liet. De oprichter van Brave is Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en voormalig topman van Mozilla. Het bedrijf profileert zich als voorvechter van privacy. Brave is gebaseerd op Chromium, heeft een incognitomodus met ingebouwde Tor-functie, en blokkeert standaard trackers en advertenties. Kenmerkend is verder het Brave-programma, een systeem waarmee gebruikers een Brave-betaalmiddel kunnen verdienen door naar privacyvriendelijke advertenties te kijken. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de inkomsten van creatievelingen op het web.