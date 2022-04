Wayback Machine introduceert satirische Wayforward Machine

Voor zijn 25e verjaardag heeft The Internet Archive een Wayforward Machine gemaakt. Deze satirische spin-off van de Wayback Machine laat naar eigen zeggen zien hoe websites er over 25 jaar uit komen te zien, als gebruikers het vrije internet niet voldoende beschermen.

Met de Wayforward Machine kunnen gebruikers, net als bij de Wayback Machine, een website naar keuze invoeren. Met de Wayback Machine kunnen gebruikers zien hoe een site er jaren geleden uitzag, maar de Wayforward Machine toont zogenaamd hoe sites er over een kwarteeuw uit komen te zien.

Wanneer een webpagina met deze machine geladen wordt, komt het beeld meteen vol te staan met pop-ups. Uit de pop-ups blijkt dan in het geschetste toekomstbeeld, hoe hele websites uit de lucht kunnen worden gehaald als er een vermoeden is van copyrightschending. Ook kunnen websites in deze versie van 2046 gebruikers weigeren als ze niet alle privacy-instellingen uitgeschakeld hebben, en firewalls uit hebben staan.

Door middel van een tijdlijn bouwt The Internet Archive de dystopische toekomstvisie verder uit. Zo wordt end-to-end-encryptie in 2023 wereldwijd in de ban gedaan om criminelen beter op te kunnen sporen. Ook onafhankelijke media staan op het randje van uitsterven, aangezien het bedrijf News Incorporated bijna alle nieuwsmedia in handen heeft.

Censuur speelt volgens de tijdlijn in Europa een grote rol, en zorgt ervoor dat sites met content die wordt gezien als thoughtcrime worden geblokkeerd. Dat heeft volgens The Internet Archive als gevolg dat in 2029 bedrijven massaal naar het vrije Amerika verkassen, hoewel de VS twee jaar later ook strenge internetvoorwaarden toepast.

Verder stelt de tijdlijn van The Internet Archive dat het in de toekomst mogelijk wordt om copyright te krijgen op feiten, wat het einde betekent voor Wikipedia, dat al het nieuws achter een paywall komt te staan en dat meerdere Oost-Europese en Aziatische landen net als China komen met een Great Firewall.

Volgens The Internet Archive zijn de pop-ups en de grimmige tijdlijn niet eens zo heel vergezocht. Met een reeks voorbeelden van echte nieuwsberichten en gemaakte wetten die een voorproefje geven van een internet vol censuur en privacyschending, stelt het bedrijf dat een vrij internet in de toekomst wellicht slechts nog een sprookje is. Het bedrijf heeft de Wayforward Machine dan ook in het leven geroepen om bewustzijn te creëren voor deze problemen en de organisatie hoopt dat het bezoekers inspireert om actie te voeren voor het behoud van een vrij internet.