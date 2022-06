Internet Archive gaat factcheckmeldingen toevoegen aan Wayback Machine

Het Internet Archive gaat webpagina's in zijn Wayback Machine-archief voorzien van notificaties over factchecking. Als informatie op de site onderwerp is geweest van een factcheck, kunnen gebruikers naar die factcheck voor informatie over het waarheidsgehalte.

Het Internet Archive geeft als voorbeeld een gearchiveerde pagina van CNN over plannen met de Amerikaanse gezondheidszorg van de Republikeinse partij, die een factcheck had gekregen van Politifact. In de Wayback Machine verschijnt een gele banner met een link naar de factcheck.

"We proberen onze digitale geschiedenis te bewaren, maar zien ook de problemen met het bieden van toegang tot valse en misleidende informatie van verschillende bronnen. Door handige links naar contextuele informatie te bieden, hopen we dat gebruikers beter begrijpen wat ze lezen in de Wayback Machine", meldt het Internet Archive.

Een ander voorbeeld dat het internetarchief geeft, betreft een bericht op IndyMedia dat volgens onderzoek van Graphika onderdeel was van een desinformatiecampagne. De Wayback Machine geeft een link naar dat onderzoek. Ook archiveert de Wayback Machine pagina's die later offline worden gehaald vanwege bijvoorbeeld onjuiste informatie, zoals een bericht op Medium dat in strijd was met de voorwaarden van die site. Bij Internet Archive is die pagina nog wel te zien, maar een notificatie meldt dat het artikel de voorwaarden van Medium heeft geschonden.

De Wayback Machine maakt gebruik van de factchecks van FactCheck.org, Check Your Fact, Lead Stories, Politifact, Washington Post Fact-Checker, AP News Fact Check, USA Today Fact Check, Graphika, Stanford Internet Observatory en Our.news.