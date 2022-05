Google gaat afbeeldingen van factchecklabel voorzien

Google gaat afbeeldingen die onderdeel zijn van een factcheck, voortaan van een label voorzien als ze als resultaat verschijnen in de afbeeldingenzoeker van Google. Het bedrijf gaat de beelden niet zelf factchecken.

Google voorziet afbeeldingen die zelf onderwerp zijn van een factcheck of die behoren bij een factcheckartikel, voortaan in Google Images voorzien van een tekstlabel. Bij de thumbnails verschijnt dan een tekst die duidelijk maakt dat er twijfel is over de feiten met betrekking tot de afbeelding. Klikt een gebruiker de afbeelding aan, dan toont Google meer informatie over de claims en factcheck.

Het gaat dan om factchecks die door derden uitgevoerd zijn en gepubliceerd zijn in het ClaimReview-formaat. ClaimReview is een open methode die factchecksites kunnen gebruiken om hun werk te publiceren zodat zoekmachines dat in het juiste formaat kunnen tonen. Google gebruikt dit al voor zijn zoekmachine, Google News en, in sommige landen, YouTube. Ook heeft Google een zogenoemde Fact Check Explorer, waarmee te zoeken is op onderwerpen die een feitelijke check hebben gehad.