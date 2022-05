Samsung test inzet drones voor inspectie 4g- en 5g-masten

Samsung werkt aan de inzet van drones voor de inspectie van masten voor 4g- en 5g-netwerken. Met behulp van kunstmatige intelligentie analyseert Samsung beelden van de drones om de configuratie van de antennes te controleren.

Samsung beschrijft een demonstratie waarbij de hele procedure voor het inspecteren van de mast met een drone, van opstijgen tot het ontvangen van de meetresultaten, een kwartier duurde. Als een technicus de inspectie handmatig moet doen en de mast moet beklimmen, duurt de procedure uren. Naast tijdwinst noemt Samsung de veiligheid van medewerkers als voordeel van meten met drones.

Bij de methode maakt een medewerker met een drone foto's van de antenneconfiguratie op de 4g- of 5g-mast. Deze beelden worden doorgestuurd naar servers die met behulp van kunstmatige intelligentie bepalen of de positie van de antennes optimaal is voor de netwerkverbinding. Het verkrijgen van het resultaat duurde volgens Samsung minder dan een minuut en de piloot van de drone kan dit direct ontvangen op zijn smartphone om te kijken of onderhoud vereist is.

Samsung werkt eraan om medewerkers de mogelijkheid te geven om op afstand de positie van de antennes aan te passen via een smartphone of pc, zodat ook daarvoor niet geklommen hoeft te worden. Later dit jaar wil Samsung de methode in de praktijk gebruiken en wereldwijd aanbieden.