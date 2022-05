Kaartjesdienst Omapost laat namen van drie klanten naar alle anderen uitlekken

De Nederlandse dienst Omapost heeft per ongeluk notificaties gestuurd naar de verkeerde gebruikers. De dienst stuurde de namen van drie personen naar mogelijk tienduizenden verkeerde afzenders. Volgens Omapost ging het om een test die verkeerd ging.

Met Omapost kunnen gebruikers fysieke kaartjes per post naar anderen sturen. Ook kan via de app een notificatie worden gestuurd naar iemand die jarig is. Bij een test op maandag verstuurde Omapost per ongeluk de namen van drie personen naar verkeerde ontvangers.

Omapost zegt tegen Nu.nl dat het kan gaan om tienduizenden ontvangers. Daarbij zijn de verjaardagen van de personen zelf niet verstuurd. De notificatie werd gestuurd 'op de dag dat een gebruiker vorig jaar een kaart verstuurde', zegt Omapost tegen Nu.nl. Dat hoeft niet per se een verjaardagskaart te zijn.

Volgens Omapost ging het om een fout. De personen waarvan de naam werd verstuurd, waren niet gekoppeld aan een andere gebruiker. Omdat zo'n koppeling ontbrak, werden de namen naar alle gebruikers van de dienst gestuurd.

Omapost zegt dat het melding van een datalek heeft gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.