Inbrekers stelen onversleutelde harde schijven uit computers UMC

Inbrekers hebben vorige maand harde schijven gestolen uit het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Daarop stonden delen van patiëntdossiers en burgerservicenummers. De schijven waren niet versleuteld.

De inbraak vond volgens de Utrechtse Internet Courant plaats op 18 april. Een woordvoerder zegt tegen Tweakers dat dieven in de polikliniek van het ziekenhuis een kamer zijn binnengelopen en daar desktops hebben opengeschroefd. Ze namen daar de harde schijven, maar ook processors en geheugensticks mee.

De inbrekers namen gegevens mee uit tien computers. Op twee daarvan stonden patiëntgegevens. Dat waren zogenaamde noodcomputers, die worden gebruikt als er bijvoorbeeld een stroom- of netwerkstoring is. Op de noodcomputers stonden gegevens van in totaal zevenhonderd patiënten.

Het gaat daarbij om delen van patiëntdossiers, namen van patiënten en burgerservicenummers. De gegevens waren afkomstig van de poliklinieken voor Interne Geneeskunde en Allergologie.

Het UMC zegt dat de harde schijven beschermd waren met een gebruikersnaam en wachtwoord, maar dat de schijven niet versleuteld waren. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan bij de politie en melding gemaakt van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeert het ziekenhuis de getroffen patiënten.