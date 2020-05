IJsland: corona-app staat bij 38 procent op smartphone en is geen gamechanger

De IJslandse app voor contactonderzoek van mensen met het coronavirus heeft tot nu toe niet veel zin gehad, zo zegt het hoofd voor contactonderzoek van de IJslandse politie. De app heeft in een paar gevallen zijn nut bewezen en staat bij 38 procent van de bevolking op de smartphone.

De verantwoordelijke voor contactonderzoek van de IJslandse politie zegt tegen MIT Technology Review dat de app Rakning C-19 in een aantal gevallen zin heeft gehad. "De technologie is min of meer... ik zou niet willen zeggen nutteloos, maar het is de integratie van de app en menselijk contactonderzoek die resultaten oplevert. Het was geen gamechanger voor ons."

De app is er sinds begin april en staat bij 38 procent van de bevolking op de smartphone. Daarmee is er een relatief kleine kans dat de app bij de besmetter en de besmette persoon op de smartphone stond op het moment van besmetting. De IJslandse app werkt met het bijhouden van de locatie met gps, waarna die in een centrale database terechtkomt.

België ontwikkelt geen app, maar Nederland doet dat wel. Die app zal gebruikmaken van de api van Google en Apple, en de eerste testversie moet eind mei klaar zijn. In Nederland zal de app vrijwillig blijven en ondersteuning vormen voor menselijk contactonderzoek.