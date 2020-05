Ontwikkelaars tonen voorlopig ontwerp Nederlandse corona-app

De ontwikkelaars van de Nederlandse app voor hulp bij contactonderzoek van mensen die besmet zijn met het coronavirus hebben een voorlopig ontwerp online gezet. De app maakt gebruik van de api van Apple en Google voor contactonderzoek via bluetooth.

De concept-ontwerpen, die de aanduiding v0.4 hebben gekregen, staan op Figma, terwijl andere documentatie op GitHub te vinden is. Daarbij gaat het onder meer om designprincipes en 'user story's'. De bedoeling is om de app te ontwerpen voor een zo groot mogelijke groep mensen met een interface die makkelijk te begrijpen is en duidelijke info geeft. Ook moet de app werken op zoveel mogelijk verschillende smartphones, waaronder oudere modellen.

De gebruikte Exposure Notification-api van Apple en Google werkt op iOS-apparaten die iOS 12 en hoger kunnen draaien. Daarbij gaat het om de iPhone 5s en nieuwer, behalve de iPhone 5c. Op Android gaat het om elke telefoon die Google-diensten heeft en Android 6.0 of hoger draait. Android 6.0 kwam vijf jaar geleden uit.

De api maakt gebruik van geanonimiseerde id's die telefoons uitwisselen als ze gedurende enige tijd bij elkaar in de buurt zijn. Telefoons slaan lokaal op welke bij welke id's ze in de buurt zijn geweest. Bij een besmetting moeten gebruikers toestemming geven de id's te uploaden, waarna andere gebruikers kunnen checken of ze een van de id's van besmette personen in hun lokale database hebben staan. Uitwisselen van id's gebeurt via bluetooth; het bijhouden van de besmettingen gebeurt op een centrale server van een gezondheidsorganisatie.

In de mock-up van de interface is te zien dat de app pas een melding geeft als gebruikers tien minuten bij een telefoon in de buurt is geweest die toebehoort aan iemand die later besmet bleek te zijn met het coronavirus. Het is nog niet duidelijk of het exact tien minuten zal worden of dat het bijvoorbeeld een kwartier zal zijn, zegt een van de betrokken ontwikkelaars, Jelle Prins, tegen Tweakers. "Het gaat erom dat je géén notificatie krijgt als je even langs iemand bent gelopen of gefietst. Het RIVM geeft aan dat de kans op besmetting dan dusdanig klein is dat we daarvoor geen notificatie moeten doen."

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei enkele weken geleden al dat de eerste testversie van de app eind mei af moest zijn. Het is nog onbekend wanneer de app zal uitkomen. De Jonge benadrukte dat de app op zijn hoogst een hulpmiddel is bij contactonderzoek, maar versoepelingen van coronamaatregelen in Nederland zijn niet afhankelijk van de komst van de app, aldus de minister.