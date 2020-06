Minister De Jonge wil corona-app voor zomervakantie af hebben

De Nederlandse minister Hugo de Jonge voor Volksgezondheid wil dat de app die moet helpen bij bron- en contactonderzoek voor patiënten met het coronavirus voor de zomervakantie af hebben. Het is lang niet zeker of dat lukt.

Als de app voor de zomervakantie af is, dan kunnen Nederlanders die ook gebruiken als ze op vakantie zijn, aldus de minister in de woensdagavond gehouden persconferentie. "Als je op vakantie bent in een vakantiesituatie weet je natuurlijk nog veel moeilijker met wie je allemaal contact hebt gehad, bij wie je allemaal in de buurt bent geweest, hoe lang dat heeft geduurd etc. Dat is een van de redenen om die app nog steeds te willen."

Een eerste test van de app vindt binnen twee weken plaats, in de tweede helft van juni volgt een tweede proef. "In de tweede helft van juni willen we die proef ook in het ‘echie’ vorm geven ergens. Ik hoop dat het net lukt op de drempel van de zomervakantie." De zomervakantie begint op scholen als eerste in het noorden van het land op 6 juli.

Ontwikkelaars toonden vorige week een eerste concept van de corona-app. De app moet op de achtergrond draaien en anonieme id's uitwisselen met andere telefoons die de app draaien, op het moment dat de telefoons meer dan tien minuten of een kwartier bij elkaar in de buurt zijn geweest. Die detectie werkt via bluetooth. De app werkt met de Exposure Notification-api van Apple en Google.

De app moet menselijk bron- en contactonderzoek, waarbij medewerkers van de GGD mensen die in aanraking zijn geweest met personen die positief getest zijn benaderen om te vragen of ze klachten hebben, ondersteunen.