Nederlandse overheid publiceert proefversie van coronadashboard

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een eerste proefversie van het coronadashboard online geplaatst, waarop cijfers over onder meer het dagelijkse aantal ic-opnames en positief geteste mensen staan. Later deze maand moet het dashboard volledig klaar zijn.

Op het dashboard kunnen mensen bijvoorbeeld het dagelijkse aantal ziekenhuisopnames zien, of wat het huidige reproductiegetal is. De waarden zijn onder te verdelen in landelijke en regionale cijfers. Bij de waarden staat ook wat de 'signaalwaarde' is. Dit zijn door het RIVM berekende cijfers, die aangeven waar de kritieke grens ligt bij elk cijfer. Aan de hand van deze signaalwaarden, bekijken landelijke of regionale overheden of er nieuwe maatregelen nodig zijn. De data voor het dashboard komt van onder meer het RIVM, de GGD en ziekenhuizen.

Het dashboard is nog in ontwikkeling, in de komende weken wil het ministerie andere gegevens toevoegen. Zo moet er in de toekomst komen te staan wat het aantal besmette verpleeghuislocaties is en data als huisartsengegevens, GGD-contactonderzoeken en zelfrapportagegegevens tonen. Ook moet het dashboard dan een overzicht bieden van wat de geldende maatregelen en adviezen zijn, op zowel landelijk als regionaal niveau. In de tweede helft van juni moet het coronadashboard volledig functioneren, zo schrijft de Rijksoverheid.

Het ministerie benadrukt dat er nooit ingegrepen wordt op basis van één getal. Dus als het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames over de signaalwaarde van 40 gaat, zal dit niet automatisch leiden tot aanvullende maatregelen. Nieuwe maatregelen zullen altijd op basis zijn van een analyse van de cijfers en een bestuurlijke weging, zo schrijft het ministerie. Het nu gepubliceerde dashboard is bedoeld voor de overheid, onderzoekers en de Nederlandse bevolking. Mensen die een 'technisch zwakke plek' op de website aantreffen, kunnen dit melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum.