Slack gaat Amazon Chime gebruiken voor beeldbellen

Slack is een langdurige samenwerking met Amazon Web Services aangegaan. Onder andere stapt Slack over op Amazon Chime voor spraak- en videotelefonie. Ook gaan AWS-medewerkers Slack gebruiken. De samenwerking lijkt bedoeld om te concurreren met Microsoft Teams.

Slack meldt Slack Calls te migreren naar Amazon Chime en een reeks van Amazon Web Services te gebruiken voor opslag, analyse en machine learning. De samenwerking maakt onder andere dat zakelijke klanten van het chatplatform kunnen kiezen in welk land of welke regio hun data terecht komt, wat voor organisaties van belang kan zijn om te voldoen aan wettelijke eisen. Slack is een zakelijk communicatieplatform met ondersteuning voor directmessaging, verschillende kanalen en integratie van diensten van derden en bots.

Onderdeel van de samenwerking is verder het gebruik van AWS Key Management Service voor het beheer van cryptografische sleutels en de integratie van de AWS Chatbot, die organisaties kan helpen bij app-ontwikkeling door teams op de hoogte te houden van gebeurtenissen met betrekking tot applicaties die in AWS-accounts draaien.

"De toekomst van enterprisesoftware wordt bepaald door de combinatie van clouddiensten en samenwerkingstools voor het werk", zegt Stewart Butterfield, directeur en medeoprichter van Slack. Met de samenwerking lijkt Slack een vuist te willen maken tegen Microsoft Teams. Tegen The Verge zei Butterfield eerder dat Microsoft bezig lijkt om Slack 'uit de weg te ruimen' met Teams. Tegelijkertijd integreerde Slack recent videobellen met Teams in zijn platform.

Slack maakte donderdag zijn kwartaalresultaten bekend. Het bedrijf meldde dat 750.000 organisaties van zijn platform gebruikmaken en dat 122.000 gebruikers betalende klanten zijn, een toename van 28 procent tegenover vorig jaar. Microsoft meldde vorig jaar 75 miljoen dagelijks actieve gebruikers voor Teams te hebben.