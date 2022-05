Slack heeft last van storing

Chatapp Slack heeft problemen met het versturen en ontvangen van berichten. Dat laat het bedrijf zelf weten op de statuspagina. Het is onbekend wat de oorzaak is en wanneer de problemen zijn opgelost.

Sommige gebruikers kunnen niet inloggen, terwijl anderen juist problemen hebben met de snelheid van Slack en het versturen of ontvangen van berichten, aldus het bedrijf. De problemen spelen sinds ongeveer vier uur op maandagmiddag.

Slack geeft geen oorzaak of prognose wanneer het zal zijn opgelost. De chatapp is niet down: gebruikers melden dat veel berichten ook wel doorkomen en dat de app voor hen blijft werken. Storingsite AlleStoringen toont een piek van meldingen over Slack sinds maandagmiddag.