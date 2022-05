Analist: Microsoft en Intel hebben wellicht interesse om Nokia te kopen

Microsoft en Intel zouden wellicht interesse hebben om de netwerktak van het Finse Nokia te kopen. Er is geen groot Amerikaans netwerkbedrijf voor mobiele apparatuur bij betrokken. Er zijn geen geruchten over concrete gesprekken.

Analistenbureau CCS Insight voorspelt volgens Forbes dat Microsoft en Intel beide wellicht interesse zullen krijgen om Nokia over te nemen. Microsoft heeft dit jaar een aantal overnames gedaan die interesse laten zien in netwerkapparatuur, terwijl Intel wellicht ook interesse heeft om in die branche te stappen met een grote overname.

Het Finse Nokia is samen met Huawei en Ericsson een van de grote spelers op de wereldwijde markt voor levering van apparatuur voor mobiele netwerken. Daarbij gaat het afgelopen jaren uiteraard veel over 5G-netwerken.

CCS denkt dat Amerikaanse bedrijven een kans zien, nu door de handelsstrijd met China de Verenigde Staten Huawei en ZTE heeft geblokkeerd en bondgenoten probeert te overtuigen hetzelfde te doen. De betrokken bedrijven hebben nog niet gereageerd. Microsoft nam in 2013 de telefoontak van Nokia over, maar de tak die netwerkapparatuur verkoopt, bleef zelfstandig bestaan en nam Alcatel-Lucent over.