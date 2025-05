Nokia neemt api-bedrijf Rapid over

Nokia wil api-bedrijf Rapid overnemen. De telecomfabrikant wil Rapid integreren in een nieuw platform waarmee ontwikkelaars applicaties kunnen maken voor 5G-netwerken. De bedrijven noemen geen overnamebedrag.

Nokia schrijft dat het Rapid overneemt, het bedrijf dat vroeger bekend stond als RapidAPI. Details over de overname zijn niet bekend: het is onbekend wat Nokia betaalt, of dat een cashovername is en hoeveel personeelsleden er naar het Finse bedrijf meegaan. Rapid werd in 2022 nog op een waarde van een miljard dollar geschat.

Rapid is een start-up die het ontwikkelen en beheren van api's faciliteert. Dat gebeurt onder andere met de Rapid Marketplace, een hub waar meer dan 41.000 api's worden aangeboden en waarbij meer dan zes miljoen ontwikkelaars zijn aangesloten. Nokia wil naar eigen zeggen 'zijn netwerk-api-roadmap verder uitwerken en het api-ecosysteem van providers, systeemaanbieders, softwarefabrikanten en hyperscalers leiden om 4G- en 5G-netwerkmogelijkheden te gebruiken en daarmee geld te verdienen'.

Nokia zegt dat providers en netbeheerders ontwikkelaars via api's toegang kunnen verlenen tot hun netwerken. Nokia wil daarvoor op termijn een platform en ontwikkelaarsportaal bouwen. Daar begon de netwerkgigant in september vorig jaar mee. Inmiddels zijn er 27 bedrijven bij dat initiatief aangesloten. Rapid moet dat idee gaan uitwerken. Het is niet duidelijk wat er vervolgens met Rapids eigen marktplaats gebeurt.