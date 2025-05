Microsoft brengt .NET 9 en .NET Aspire 9 uit met efficiënter geheugengebruik

Microsoft heeft .NET 9 uitgebracht. In de nieuwe versie van het ontwikkelaarsframework zijn 'duizenden verbeteringen in prestaties, beveiliging en functionaliteit' doorgevoerd, aldus het bedrijf. Daarmee kan het framework meer requests afhandelen en is geheugengebruik efficiënter.

Microsoft kondigde .NET 9 aan tijdens de .NET Conf-ontwikkelaarsconferentie. Het framework komt tegelijk uit met een nieuwe update voor Visual Studio 2022, v17.12. Het bedrijf schreef in september al over de prestatieverbeteringen in .NET. Microsoft zegt 'duizenden' verbeteringen te hebben doorgevoerd waardoor programmeertalen efficiënter kunnen worden opgebouwd in Windows. .NET 9 krijgt achttien maanden ondersteuning als een standaardrelease.

Er zitten onder andere veel verbeteringen in de Server Garbage Collector-functionaliteit. Die is volgens Microsoft 'significant aangepast' zodat geheugeneisen beter worden afgestemd op de omgeving, zoals de lokale machine of een VM. Dat is voornamelijk interessant voor omgevingen waar veel processorkernen worden gebruikt, omdat geheugenbeheer in zulke omgevingen al snel complex wordt. In benchmarks zoals TechEmpower zou het geheugengebruik zelfs met tot wel 93 procent kunnen dalen. Verder kan het aantal api-requests via .NET 9 in sommige gevallen tot wel vijftien procent omhoog. Microsoft zegt dat dat bij in ieder geval een json-benchmark het geval was.

Microsoft heeft verder ook .NET Aspire 9 uitgebracht. Daarin zitten meerdere nieuwe features zoals de mogelijkheid om containers te wisselen tussen debugomgevingen en applicaties te starten en stoppen vanuit het dashboard. Ook heeft Aspire meer integraties voor niet alleen nieuwe api's, maar ook voor AI-modellen zoals die van OpenAI, LlamaIndex en uiteraard zijn eigen Azure-integratie.