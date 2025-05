Framework begint verkoop van RISC-V-moederbord voor Laptop 13 voor 199 dollar

Framework is begonnen met de vroege verkoop van zijn laptopmoederbord met RISC-V-processor. Het bedrijf dat het moederbord maakt, DeepComputing, verkoopt dat voor 199 dollar. De verkoop is aanvankelijk voor zakelijke kopers, maar het is voor het eerst dat het model te koop is.

DeepComputing schrijft in een blogpost dat het een early access-programma heeft opgezet voor de verkoop van de DC-ROMA. Dat is een moederbord voor de Framework Laptop 13 waarop in plaats van een Intel- of AMD-cpu een RISC-V-processor zit. Het gaat dan specifiek om de JH7110-cpu van StarFive. Die processor heeft vier SiFive U74-cores die zijn gebaseerd op de RISC-V-instructiesetarchitectuur.

Framework kondigde het moederbord voor de modulaire Laptop 13 deze zomer aan. Het bedrijf zei een eigen RISC-V-moederbord te willen aanbieden voor de laptop, omdat die chipset 'goed zou passen bij de filosofie van het bedrijf'. De Framework-laptops zijn zo gemaakt dat ze makkelijk te upgraden en repareren zijn.

Bij de introductie was er nog weinig bekend over de release van het moederbord. Dat was toen nog in een 'vroeg ontwikkelstadium'. Inmiddels is de eerste verkoop dus gestart, al is dat voorlopig alleen nog aan zakelijke klanten. Kopers kunnen het moederbord ook kopen in combinatie met een behuizing, die door Framework en Cooler Master is gemaakt. Dat maakt het mogelijk eigen antennes en aansluitingen op het model te zetten, om het moederbord zo als volwaardige mini-pc te kunnen gebruiken.

Het basismodel van het moederbord kost 199 dollar. Omgerekend naar euro's en inclusief btw zou dat uitkomen op 227 euro. Vanaf volgend jaar wil DeepComputing de massaproductie van het moederbord beginnen. De prijs die consumenten of gebruikers van de Framework Laptop 13 dan betalen, is nog niet bekend.