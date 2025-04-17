Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 17-04-2025 17:00 44

Ryzen 7 is niet meer wat het geweest is

Framework Laptop 13 Zen 5-upgrade Review

17-04-2025 • 17:00

44

Multipage-opmaak

Cpu-benchmarks

Samengevat

De Zen 5-upgrade van de Framework Laptop 13 brengt voor het eerst een npu met 50Tops aan rekenkracht naar de Framework Laptop. Framework lijkt bovendien het vermogen en de fancurve iets getuned te hebben, want in het scenario van dagelijks gebruik, maakt de koeling significant minder herrie dan de Zen 4-voorganger. Ten opzichte van de Ryzen 7 7840U is de Ryzen AI 7 350 wat snelheid betreft niet echt een verbetering, alleen in specifieke benchmarks. Een upgrade vanaf Zen 4 is in de meeste gevallen dan ook niet zinnig. Als je nog op een elfde generatie Intel-processor zit, dan is het een ander verhaal. De slimste optie is misschien wel een Zen 4-moederbordje van de vorige generatie, want die worden nu tegen een lagere prijs aangeboden.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Framework Laptop 13 DIY Edition (AMD Ryzen AI 300 Series), RAI7 350, 32GB ram , 512GB opslag

Bekijk product

Framework heeft een nieuw moederbord, voorzien van een Zen 5-processor, voor de Framework Laptop 13 uitgebracht. Voor wie de Framework Laptop 13 niet kent: het is een laptop die eenvoudig te repareren of te upgraden is. De review van de eerste generatie uit 2022 lijkt alweer een eeuwigheid geleden, niet in de laatste plaats omdat we al zes verschillende moederbordjes in dezelfde behuizing hebben gelepeld. We begonnen met een Intel-processor van de elfde generatie, toen volgde de upgrade naar de twaalfde en de dertiende generatie. AMD's Zen 4-platform kwam ook nog tussendoor, gevolgd door Intel Meteor Lake en nu is het dus de beurt aan Zen 5, specifiek de Ryzen 7 AI 350-processor.

Voor de liefhebbers is het handig dat die nieuwe processor als eerste Framework-moederbord Copilot+ ondersteunt. De processor heeft een npu met 50Tops en dat is genoeg om de nieuwe functionaliteit in Windows te gebruiken.

Framework 13 met Zen5

Slijtage

Het zou natuurlijk het mooiste zijn als je de behuizing van je Framework Laptop oneindig kunt gebruiken, maar die van ons is inmiddels wel aan slijtage onderhevig. De laptop is een keer mee geweest naar een beurs en heeft daar een deukje opgelopen, en hoewel er zes verschillende moederborden in de behuizing gezeten hebben, is het chassis veel vaker van moederbord gewisseld, wanneer we nog even een testje op een ouder moederbord wilden draaien.

Van de vier schroefjes waarmee het moederbord vastzit, doen twee hun werk niet meer. De kleine boutjes draai je vast in smeltpluggen en als je die te strak aandraait, breken ze uit de behuizing. Voor wie zelf zijn Framework Laptop wil upgraden, is het advies dus om het moederbord niet te strak vast te willen zetten. Het moederbord schroef je vast aan de onderkant (oftewel de D-cover), en dat is ook het enige onderdeel dat nog origineel is sinds de eerste Framework Laptop die we ontvingen. Er zitten inmiddels nieuwe wifi, speakers, scharnieren, toetsenbord, scherm en A-cover (de achterkant van het scherm) op de laptop. Framework verbetert regelmatig zijn onderdelen en die nieuwe onderdelen worden dan de standaard bij nieuwe generaties. De eerste generatie Framework Laptop 13 werd bijvoorbeeld met 55Wh-accu geleverd, maar inmiddels is 61Wh de standaard geworden. Een nieuwe D-cover heeft Framework echter nog niet ontwikkeld.

Zen 5 in drie smaken

Framework verkoopt de Laptop 13 in zijn geheel, als laptop dus, maar verkoopt ook de losse moederborden, mocht je willen upgraden. Daarbij is er keuze uit de drie configuraties in de eerste drie kolommen. De laatste kolom is de configuratie die we eerder hebben getest, met Zen 4-processor.

Ryzen AI 5 340 Ryzen AI 7 350 Ryzen AI 9 HX 370 Ryzen 7 7840U
Cores 3x Zen 5, 3x Zen 5c 4x Zen 5, 4x Zen 5c 4x Zen 5, 8x Zen 5c 8x Zen 4
Max. kloksnelheid 4,8GHz, Zen 5c: 3,4GHz 5,0GHz, Zen 5c: 3,5GHz 5,1GHz, Zen 5c; 3,3GHz 5,1GHz
Gpu Radeon 840M, 4CU Radeon 860M, 8CU Radeon 890M, 16CU Radeon 780M, 12CU
Gpu-kloksnelheid 2,9GHz 3,0GHz 2,9GHz 2,7GHz
Npu 50Tops 50Tops 50Tops 10Tops
Vermogen Performance mode - 30W sustained 35W boost
Balanced mode - 25W sustained 33W boost
Efficiency mode - 15W sustained 25W boost		 -
Prijs los mobo 529 euro 819 euro 1159 euro 569 (was: 799)

De oudere moederbordjes verkoopt Framework ook nog, tegen een prijs die lager ligt dan de introductieprijs. De fabrikant stuurde ons de middelste configuratie, dus met Ryzen AI 7-processor. Dit is ook meteen de eerste keer dat we de Ryzen AI 7 350 aan de tand voelen, nadat we de Ryzen AI 9 HX 370 al in meerdere laptops hebben gezien.

Benchmarks

In dit artikel ligt de nadruk op de benchmarks van de nieuwe Zen 5-processor. Als je een indruk wilt krijgen van de Framework Laptop zelf, dan kun je die vinden bij de review van de eerste uitvoering. Als je benieuwd bent naar hoe het upgraden in zijn werk gaat, dan kun je deze video bekijken.

  • Cinebench 24 Multi
  • Cinebench 24 Single
  • Cinebench 23 - Multi
  • Cinebench 23 - Single
Cinebench 24 Multi
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
1.142
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
930
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
878
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
862
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) M4 10-core
852
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
851
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
812
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
730
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
655
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
638
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
631
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
608
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
603
Cinebench 24 Single
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) M4 10-core
173
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
125
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
121
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
121
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
115
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
114
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
110
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
109
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
108
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
107
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
104
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
101
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
98
Cinebench 23 - Multi
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
23.219
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
17.281
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
16.566
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
15.902
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
14.907
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
13.068
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) M4 10-core
12.446
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
12.152
Framework Laptop 13 (12th) Ci7-1280P
11.740
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
11.425
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
11.251
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
10.849
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
10.425
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
10.311
Framework Laptop 13 (11th) Ci7-1185G7
5.152
Cinebench 23 - Single
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) M4 10-core
2.160
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
2.115
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
2.003
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
1.969
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
1.911
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
1.894
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
1.851
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
1.834
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
1.827
Framework Laptop 13 (12th) Ci7-1280P
1.788
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
1.753
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
1.655
Framework Laptop 13 (11th) Ci7-1185G7
1.404
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
1.115
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
1.103

Zoals gezegd: Zen 5 is niet helemaal nieuw en we hebben aardig wat laptops met de nieuwe 'Ryzen AI'-processor getest. De Ryzen AI 7 350 in de Framework is voorzien van acht cores, terwijl we tot nu toe alleen modellen met tien en twaalf cores hebben getest. In de multitests is de Zen 5-processor ruim twintig procent sneller dan de Zen 4-versie van de Framework Laptop en ook in de singletest, waarbij dus maar één core gebruikt wordt, bedraagt het verschil ruim tien procent.

  • 3DMark Night Raid
  • 3DMark Night Raid - Graphics
  • 3DMark Night Raid - CPU
  • 3DMark Steel Nomad Light Unlimited
3DMark Night Raid
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370 Rad. 890M
53.811
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V Arc 140V
35.523
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H Arc 140T
33.147
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V Arc 140V
33.020
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365 Rad. 880M
32.303
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Adreno
28.990
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370 Rad. 890M
27.445
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U Rad. 780M
26.365
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350 Rad. 860M
26.019
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
25.032
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Adreno
24.161
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
18.532
Framework Laptop 13 (12th) Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
18.453
Framework Laptop 13 (11th) Ci7-1185G7 Iris Xe G7 96EUs
15.722
3DMark Night Raid - Graphics
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370 Rad. 890M
87.104
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V Arc 140V
46.361
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H Arc 140T
42.629
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V Arc 140V
40.730
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365 Rad. 880M
40.683
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370 Rad. 890M
33.823
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Adreno
32.397
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
32.233
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U Rad. 780M
31.964
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350 Rad. 860M
31.949
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Adreno
26.646
Framework Laptop 13 (12th) Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
21.614
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
21.510
Framework Laptop 13 (11th) Ci7-1185G7 Iris Xe G7 96EUs
18.858
3DMark Night Raid - CPU
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Adreno
18.167
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370 Rad. 890M
16.997
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V Arc 140V
15.932
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Adreno
15.808
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V Arc 140V
15.281
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365 Rad. 880M
14.906
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H Arc 140T
14.664
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370 Rad. 890M
13.268
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U Rad. 780M
13.232
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350 Rad. 860M
12.682
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
11.048
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
10.386
Framework Laptop 13 (12th) Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
10.091
Framework Laptop 13 (11th) Ci7-1185G7 Iris Xe G7 96EUs
8.095
3DMark Steel Nomad Light Unlimited
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370 Rad. 890M
12.185
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H Arc 140T
3.691
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V Arc 140V
3.251
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370 Rad. 890M
3.186
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365 Rad. 880M
3.141
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
2.656
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U Rad. 780M
2.427
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350 Rad. 860M
2.370
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V Arc 140V
2.230
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Adreno
2.227
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Adreno
1.905

In 3DMark Night Raid wordt de cpu anders belast en is de Zen 4-processor nipt sneller, en op grafisch vlak is dat ook het geval. Toch is het verschil niet zo groot als je zou kunnen verwachten. De 7840U maakt immers gebruik van een gpu met 12 CU's, terwijl de nieuwe Ryzen 350 er maar 8 heeft. Blijkbaar zorgt de wat efficiëntere RDNA 3.5-architectuur van de nieuwe gpu ervoor dat de prestaties in 3DMark in ieder geval op hetzelfde niveau uitkomen.

  • Geekbench 6 - Single
  • Geekbench 6.2 - Single Integer
  • Geekbench 6.2 - Single Floating Point
  • Geekbench 6 - Multi
  • Geekbench 6.2 - Multi Integer
  • Geekbench 6.2 - Multi Floating Point
Geekbench 6 - Single
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) M4 10-core
3.740
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
2.820
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
2.819
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
2.782
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
2.778
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
2.776
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
2.764
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
2.436
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
2.427
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
2.423
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
2.385
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
2.379
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
2.173
Geekbench 6 - Single Integer
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) M4 10-core
3.665
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
2.780
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
2.732
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
2.726
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
2.714
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
2.710
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
2.678
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
2.427
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
2.383
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
2.359
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
2.354
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
2.300
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
2.226
Geekbench 6 - Single Floating Point
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) M4 10-core
3.883
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
2.992
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
2.932
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
2.908
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
2.894
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
2.894
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
2.888
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
2.550
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
2.548
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
2.510
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
2.454
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
2.427
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
2.077
Geekbench 6 - Multi
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
15.551
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) M4 10-core
14.834
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
14.434
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
14.117
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
13.602
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
13.409
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
13.047
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
12.149
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
11.876
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
11.183
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
11.098
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
10.566
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
8.351
Geekbench 6 - Multi Integer
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
14.519
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) M4 10-core
13.997
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
13.725
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
13.003
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
12.552
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
12.285
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
12.139
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
11.221
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
11.180
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
10.424
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
10.310
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
10.096
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
8.172
Geekbench 6 - Multi Floating Point
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
17.665
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) M4 10-core
16.523
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
16.445
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
15.848
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
15.790
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
15.778
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
14.916
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
14.082
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
13.285
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
12.742
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
12.726
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
11.499
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
8.695

De significante verschillen die je in Cinebench ziet, zijn niet zichtbaar in Geekbench. Wanneer je alle cores aanstuurt, is de nieuwe Zen 5-processor wel vlotter, maar bij het gebruik van één core is de snelheid ongeveer gelijk in verhouding met de Zen 4-Framework.

  • PCMark 10 Extended
  • PCMark 10 Essentials
  • PCMark 10 Digital Content Creation
  • PCMark 10 Gaming
  • PCMark 10 Productivity
PCMark 10 Extended
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
10.358
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
7.620
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
7.521
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
7.199
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
7.145
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
7.131
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
6.752
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
6.709
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
6.488
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
5.750
Framework Laptop 13 (12th) Ci7-1280P
5.378
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
4.890
Framework Laptop 13 (11th) Ci7-1185G7
4.644
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
4.592
PCMark 10 Essentials
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
11.608
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
11.353
Framework Laptop 13 (12th) Ci7-1280P
11.232
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
11.145
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
11.041
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
10.989
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
10.935
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
10.928
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
10.776
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
10.633
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
10.252
Framework Laptop 13 (11th) Ci7-1185G7
9.542
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
8.050
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
8.045
PCMark 10 Digital Content Creation
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
12.899
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
11.713
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
10.140
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
9.927
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
9.896
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
9.584
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
9.190
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
9.082
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
8.605
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
7.471
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
7.440
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
6.647
Framework Laptop 13 (12th) Ci7-1280P
6.264
Framework Laptop 13 (11th) Ci7-1185G7
5.541
PCMark 10 Gaming
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
21.318
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
7.953
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
7.320
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
7.139
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
7.018
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
6.289
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
5.719
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
5.702
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
5.477
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
5.297
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
4.533
Framework Laptop 13 (12th) Ci7-1280P
4.377
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
4.283
Framework Laptop 13 (11th) Ci7-1185G7
3.713
PCMark 10 Productivity
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
11.278
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
10.690
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
10.638
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
10.216
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
10.133
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
9.990
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
8.955
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
8.409
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
8.293
Framework Laptop (13th) Ci7-1360P
7.991
Framework Laptop 13 (12th) Ci7-1280P
7.347
Framework Laptop 13 (11th) Ci7-1185G7
6.409
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
4.959
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
4.854

PCMark simuleert verschillende soorten gebruik, variërend van het openen van een webbrowser; tot het bewerken van een foto of het draaien van een simpel spelletje. Ook in deze test is het verschil tussen Zen 4 en Zen 5 nauwelijks aanwezig.

Tot slot draaien we Blender waarin we herhaaldelijk een afbeelding renderen. Stijgt de rendertijd, dan kan dat wijzen op throttling. Het lijntje van de Zen 5-Framework start laag en loopt dan omhoog, om vervolgens af te vlakken. Wat je hier ziet, is dat de processor 35W mag verbruiken als piekvermogen en dat hij daarna langzaam terug laat lopen naar 30W, wat hij vervolgens netjes vasthoudt. Er zijn geen grote schommelingen, dus de laptop heeft geen last van throttling, anders dan de eerdergenoemde vermogensbeperking.

Geluidsproductie, accuduur en conclusie

Omdat de lay-out van het moederbord van de Framework Laptop vastligt, is ook de plaatsing van de ventilator hetzelfde. Wel kan het zo zijn dat de Zen 5-processor minder warmte ontwikkelt, waardoor hij minder hard hoeft te draaien. Om de geluidsproductie te meten maken we gebruik van een Larson Davis 831C-geluidsmeter met een 378A04-microfoon die is voorzien van een voorversterker. De microfoon heeft een noisefloor van 5,5dB(A). Door onvermijdelijk omgevingsgeluid is de noisefloor van onze geluidarme ruimte ongeveer 10dB(A). Als we een veilige marge nemen, kunnen we vanaf 12dB(A) consistente metingen uitvoeren. We meten de geluidsdruk op 50cm afstand onder een hoek van 45 graden. We testen in drie scenario's: WebXPRT simuleert webbrowsen, PCMark 10 Express simuleert dagelijks gebruik en Blender is een zware multithreaded workload voor de cpu. We meten de geluidsdruk over de periode die iedere test duurt en drukken het resultaat uit in een gemiddelde, LAeq, in dB.

  • WebXPRT 3 - LAeq
  • PCMark 10 Express - LAeq
  • Blender - LAeq
WebXPRT 3 - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
12,0
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
12,0
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
12,0
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
12,0
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
12,0
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
12,0
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
12,0
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
12,4
Framework Laptop 13 (11th) Ci7-1185G7
14,0
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
14,1
Framework Laptop 13 (12th) Ci7-1280P
17,8
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
17,8
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
26,0
PCMark 10 Express - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
14,6
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
14,6
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
17,9
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
19,6
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
19,9
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
21,0
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
21,9
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
21,9
Framework Laptop 13 (12th) Ci7-1280P
24,1
Framework Laptop 13 (11th) Ci7-1185G7
28,8
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
29,4
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
33,5
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
34,1
Blender - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
ASUS Zenbook S 14 CU7 258V
27,5
HP OmniBook X SD X Elite X1E-78-100
30,9
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb Ryzen AI 9 365
31,2
ASUS ZenBook Duo UX8406CA CU9 285H
35,9
ASUS ZenBook A14 UX3407RA SD X Elite X1E-78-100
36,9
Samsung Galaxy Book5 Pro CU7 256V
37,8
ASUS Zenbook S 16 OLED Ryzen AI 9 HX 370
40,5
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
40,8
Framework Laptop 13 (Zen5) Ryzen AI 7 350
41,2
Framework Laptop 13 (11th) Ci7-1185G7
42,6
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
43,8
Framework Laptop 13 (12th) Ci7-1280P
45,3
ASUS ROG Zephyrus G16 Ryzen AI 9 HX 370
46,3

Ten opzichte van de Zen 4-versie van de Framework Laptop is Zen 5 wel een stuk stiller. Voornamelijk in PCMark, dat dagelijks gebruik simuleert, is het verschil zeker hoorbaar. Over het algemeen is de Framework Laptop met Zen 5 dus een stille laptop, totdat je echt alle cores belast, zoals we met Blender doen. Dan stijgt het geluidsniveau behoorlijk en zijn er concurrenten die een stuk stiller zijn.

Accuduur

Framework leverde zijn 13"-laptops aanvankelijk met een 55Wh-accu, maar bij de overgang naar het platform van Intels dertiende generatie, kwam er een 61Wh-optie bij, die inmiddels de standaard is geworden. Bij het testen van de accuduur zijn de schermresolutie en refreshrate ook een factor. Toen de Framework Laptop met Core Ultra-processor op de markt kwam, kwam er ook een 120Hz-paneel met een resolutie van 2880x1800 pixels bij. Op die laptop zijn de accutests met beide panelen gedraaid. De overige laptops zijn getest met het originele 60Hz-paneel met een resolutie van 2256x1504 pixels.

  • Accutest browsen
  • PCMark 10 - Accu - Tijd
  • PCMark 10 - Accu - Digital
  • PCMark 10 Accu Essentials
  • PCMark 10 Accu Productivity
  • Relatieve prestaties op accu
Accutest browsen 2013 (180cd/m²)
Laptop Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
HP OmniBook X 59Wh
19u58m
ASUS ZenBook A14 UX3407RA 70Wh
17u11m
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) 66,5Wh
16u42m
Framework Laptop 13 (Core Ultra, 1504p) 61Wh
15u28m
Framework Laptop 13 (Zen5) 61Wh
14u14m
Samsung Galaxy Book5 Pro 76Wh
13u31m
Framework Laptop (13th) 61Wh
12u58m
ASUS Zenbook S 14 72Wh
12u45m
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb 68Wh
12u8m
Framework Laptop 13 (Zen4) 61Wh
11u56m
Framework Laptop 13 (Core Ultra) 61Wh
11u22m
Framework Laptop 13 (12th) 55Wh
10u23m
ASUS Zenbook S 16 OLED 78Wh
10u9m
Framework Laptop 13 (11th) 55Wh
9u26m
ASUS ZenBook Duo UX8406CA 75Wh
9u3m
ASUS ROG Zephyrus G16 90Wh
6u59m
PCMark 10 - Accu - Tijd
Laptop Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde accuduur in uren en minuten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book5 Pro 76Wh
8u22m
ASUS Zenbook S 14 72Wh
8u1m
Framework Laptop 13 (Zen4) 61Wh
6u
ASUS ZenBook A14 UX3407RA 70Wh
6u
HP OmniBook X 59Wh
5u54m
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb 68Wh
5u38m
Framework Laptop 13 (Core Ultra, 1504p) 61Wh
5u16m
Framework Laptop 13 (Zen5) 61Wh
5u6m
ASUS Zenbook S 16 OLED 78Wh
4u54m
ASUS ZenBook Duo UX8406CA 75Wh
4u45m
Framework Laptop 13 (Core Ultra) 61Wh
4u31m
Framework Laptop (13th) 61Wh
4u26m
Framework Laptop 13 (12th) 55Wh
3u48m
ASUS ROG Zephyrus G16 90Wh
3u31m
Framework Laptop 13 (11th) 55Wh
2u57m
PCMark 10 - Accu - Digital
Laptop Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ZenBook Duo UX8406CA 75Wh
10.659
Samsung Galaxy Book5 Pro 76Wh
8.305
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb 68Wh
7.541
ASUS Zenbook S 14 72Wh
6.572
Framework Laptop 13 (Zen4) 61Wh
6.467
ASUS ZenBook A14 UX3407RA 70Wh
6.365
Framework Laptop 13 (Zen5) 61Wh
6.282
ASUS Zenbook S 16 OLED 78Wh
6.229
Framework Laptop 13 (Core Ultra, 1504p) 61Wh
5.818
Framework Laptop 13 (Core Ultra) 61Wh
5.684
Framework Laptop (13th) 61Wh
5.091
HP OmniBook X 59Wh
4.872
Framework Laptop 13 (11th) 55Wh
4.175
Framework Laptop 13 (12th) 55Wh
2.811
ASUS ROG Zephyrus G16 90Wh
2.415
PCMark 10 Accu Essentials
Laptop Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ZenBook Duo UX8406CA 75Wh
9.321
Framework Laptop 13 (Zen5) 61Wh
8.410
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb 68Wh
8.310
Framework Laptop 13 (Zen4) 61Wh
7.804
Framework Laptop 13 (12th) 55Wh
7.474
Samsung Galaxy Book5 Pro 76Wh
7.419
Framework Laptop 13 (11th) 55Wh
7.285
ASUS ZenBook A14 UX3407RA 70Wh
7.127
Framework Laptop (13th) 61Wh
7.115
HP OmniBook X 59Wh
6.519
ASUS Zenbook S 14 72Wh
6.468
Framework Laptop 13 (Core Ultra, 1504p) 61Wh
6.411
ASUS Zenbook S 16 OLED 78Wh
6.375
Framework Laptop 13 (Core Ultra) 61Wh
6.146
ASUS ROG Zephyrus G16 90Wh
2.775
PCMark 10 Accu Productivity
Laptop Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb 68Wh
7.791
ASUS ZenBook Duo UX8406CA 75Wh
7.790
Framework Laptop 13 (Zen5) 61Wh
6.849
Framework Laptop 13 (Zen4) 61Wh
6.418
Framework Laptop 13 (Core Ultra, 1504p) 61Wh
4.966
Framework Laptop 13 (11th) 55Wh
4.892
Framework Laptop 13 (Core Ultra) 61Wh
4.754
Samsung Galaxy Book5 Pro 76Wh
4.704
ASUS Zenbook S 14 72Wh
4.593
Framework Laptop (13th) 61Wh
4.576
ASUS ZenBook A14 UX3407RA 70Wh
4.575
Framework Laptop 13 (12th) 55Wh
4.535
ASUS Zenbook S 16 OLED 78Wh
4.289
HP OmniBook X 59Wh
4.039
ASUS ROG Zephyrus G16 90Wh
2.328
Relatieve prestaties op accu
Laptop Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde score in % (hoger is beter)
ASUS ZenBook Duo UX8406CA 75Wh
89,3
ASUS ZenBook A14 UX3407RA 70Wh
89,2
HP OmniBook X 59Wh
78,5
Framework Laptop 13 (11th) 55Wh
76,0
HP OmniBook Ultra 14-fd0101nb 68Wh
72,2
Framework Laptop 13 (Zen5) 61Wh
70,7
Framework Laptop 13 (Zen4) 61Wh
69,6
Samsung Galaxy Book5 Pro 76Wh
67,2
Framework Laptop (13th) 61Wh
62,2
Framework Laptop 13 (Core Ultra) 61Wh
58,3
ASUS Zenbook S 14 72Wh
57,7
Framework Laptop 13 (12th) 55Wh
56,9
ASUS Zenbook S 16 OLED 78Wh
53,4
ASUS ROG Zephyrus G16 90Wh
22,0

Bij licht gebruik is de Core Ultra-versie de efficiëntste Framework Laptop, maar de Zen 5-versie is een stuk zuiniger dan de Zen 4-variant. Grappig genoeg is bij wat zwaarder gebruik, dat we met PCMark simuleren, de Zen 5-variant juist minder efficiënt. Dat komt doordat het Zen 5-model sneller is wanneer het op de accu werkt, maar dus ook wat meer energie verbruikt. Tijdens het draaien van de PCMark-test haalt de Zen 5-Framework tachtig procent van de snelheid die het haalt wanneer de adapter is aangesloten. Bij de Zen 4-versie is dat net geen zeventig procent.

Conclusie

Het idee achter de laptops van Framework is dat je er een aantal jaar mee doet en dat je het moederbord pas vervangt als het defect raakt of te langzaam wordt. Als tweakers vinden we het natuurlijk mooi om te zien hoe groot de stap tussen Zen 4 en Zen 5 is, maar wie op dit moment al een Framework Laptop met Zen 4-processor heeft, zal niet snel upgraden.

Die upgrade maakt bovendien geen wereld van verschil. De nieuwe Ryzen AI 7 350 is niet overtuigend sneller dan de Ryzen 7 7840U. In een rendertaak, zoals bij Cinebench, is het verschil wel twintig procent, maar in andere tests zien we dat verschil niet echt terug. Ook de verbeterde gpu is niet sneller dan die uit de 7840U. Deze weet wel meer snelheid uit minder compute-units te halen. Misschien is de vergelijking daarom ook niet helemaal eerlijk, want Ryzen 7 is door AMD's gerommel in de naamgeving niet meer wat het geweest is. Bij de vorige generatie was de Ryzen 7 7840U het topmodel, terwijl Ryzen 7 in het Zen 5-tijdperk de middenmoot vertegenwoordigt. Het snelste voor dit soort compactere laptops is nu de Ryzen AI 9 HX 370, een optie die Framework ook kan leveren, maar waar het losse moederbord 340 euro extra kost.

Over de prijs gesproken: dit losse moederbordje kost 819 euro. Dat is niet goedkoop. Voor tweehonderd euro meer heb je een volledige laptop met dezelfde processor, maar dat is dan weer geen laptop die je zelf kunt samenstellen. Bovendien levert het kopen van een nieuwe laptop aanzienlijk meer milieubelasting op dan het vervangen van een moederbord. Op de lange termijn is een Framework Laptop, waaraan je enkel defecte onderdelen vervangt, wel goedkoper, maar als je een nieuwe Framework Laptop 13 met Ryzen 7 350 aanschaft, ben je 1509 euro kwijt. En dan zit er nog geen geheugen en ssd in en staat er ook geen besturingssysteem op. Als je geïnteresseerd bent geraakt, moet je ook nog rekening houden met enige levertijd. De eerste lichtingen, die in april geleverd worden, zijn al uitverkocht. Op het moment van schrijven vindt de eerstvolgende levering in het tweede kwartaal van 2025 plaats.

Wanneer is upgraden dan wel zinvol? Dat hangt natuurlijk van je gebruik af, maar als je nog op een Framework Laptop met de eerste generatie Intel-processor zit, dan is dit een flinke upgrade. Het levert ook een flinke toename in grafische kracht op. Voor de liefhebbers van Copilot+ is dit de eerste Framework Laptop die een npu heeft die meer dan de 45Tops haalt, die Microsoft vereist.

Als Copilot+ je gestolen kan worden, dan is de slimste upgrade misschien wel de Zen 4-optie. Framework verkoopt die moederbordjes, met de 7840U-processor dus, nu tegen een lagere prijs en dan ben je in veel gevallen net zo snel als de Ryzen 7-Framework van de Zen 5-generatie.

Redactie: Jelle Stuip Testlab: Marc van Lom, Niels van der Waa Eindredactie: Monique van den Boomen

Pluspunten

Minpunten

Getest

Framework Laptop 13 DIY Edition (AMD Ryzen AI 300 Series), RAI7 350, 32GB ram , 512GB opslag

Bekijk product

Multipage-opmaak

Lees meer

Framework Laptop 13 DIY Edition (AMD Ryzen AI 300 Series)

geen prijs bekend

Repareerbaar voelt eindelijk luxe

4 jun 2026

Repareerbaar voelt eindelijk luxe

Hands-on met de Framework Laptop 13 Pro

113
Framework Desktop Review

7 aug 2025 | met video

Framework Desktop Review

De Framework die je niet koopt voor de upgrades

49
Tijd voor een Framework-upgrade?

13 aug 2024

Tijd voor een Framework-upgrade?

Core Ultra, 120Hz-scherm en nieuwe webcam Review

76
Nu kun je echt álles customizen

24 jun 2024 | met video

Nu kun je echt álles customizen

Framework Laptop 16 Review

112
Framework-reparatiepartner lekte 'mogelijk' klantgegevens uit
Framework-reparatiepartner lekte 'mogelijk' klantgegevens uit Nieuws van 19 juni 2025
Framework Laptop 13 krijgt upgrade naar AMD's Ryzen AI 300-processors
Framework Laptop 13 krijgt upgrade naar AMD's Ryzen AI 300-processors Nieuws van 25 februari 2025
Framework kondigt repareerbare instaplaptop aan met 12"-touchscreen
Framework kondigt repareerbare instaplaptop aan met 12"-touchscreen Nieuws van 25 februari 2025
Laptopfabrikant Framework kondigt evenement aan voor 25 februari
Laptopfabrikant Framework kondigt evenement aan voor 25 februari Nieuws van 12 februari 2025
Framework start publieke verkoop van RISC-V-moederbord voor Laptop 13
Framework start publieke verkoop van RISC-V-moederbord voor Laptop 13 Nieuws van 5 februari 2025
Framework introduceert nieuwe Laptop 16-module met ruimte voor twee M.2-ssd's
Framework introduceert nieuwe Laptop 16-module met ruimte voor twee M.2-ssd's Nieuws van 17 december 2024
Framework begint verkoop van RISC-V-moederbord voor Laptop 13 voor 199 dollar
Framework begint verkoop van RISC-V-moederbord voor Laptop 13 voor 199 dollar Nieuws van 13 november 2024
Deze laptop heeft alles (wat jij kiest!) - Framework Laptop 16 Review
Deze laptop heeft alles (wat jij kiest!) - Framework Laptop 16 Review Video van 24 juni 2024
Framework introduceert Laptop 13-moederbord met RISC-V-processor
Framework introduceert Laptop 13-moederbord met RISC-V-processor Nieuws van 19 juni 2024
Meer producten en artikelen
Laptops Framework

Reacties (44)

-Moderatie-faq
44
43
29
0
0
14
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
jnggroot 17 april 2025 17:47
Hoop dat ze ook iets gaan doen voor de framework 16. Mis wel een aantal updates of een nieuwe type videokaart. Of betere fans/betere fancurve in de bios? Maar wel tot dat ze zoveel nieuwe dingen maken.
Fragadder @jnggroot17 april 2025 18:03
Deze voelt een beetje als het vergeten kindje van Framework nu.

2 nieuwe producten, de 13 goed ondersteund. Ik denk als ze nu bewijzen dat ze hun huidige lijn over de hele breedte ondersteunen dat ik meer vertrouwen krijg :) nu ben ik nog een beetje afwachtend met de aanschaf van een 16.
WillySis
@Fragadder17 april 2025 19:01
Als ik het goed begrepen heb zit er voor de 16 nog wel wat in de pijplijn. Een nieuwe (snellere) grafische kaart is afhankelijk van AMD. Die zal eerst met een nieuwe mobiele gpu moeten komen.
Een Intel bordje zit er in elk geval aan te komen (najaar).
Fragadder @WillySis17 april 2025 23:24
Heb je daar een bron van? :D
WillySis
@Fragadder18 april 2025 09:07
Helaas niet. Is mondelinge communicatie.
Fragadder @WillySis18 april 2025 11:28
Nog meer te verwachten dan? Naast intel? :P
WillySis
@Fragadder18 april 2025 14:09
Ik heb alleen gevraagd of er ook plannen zijn om ook de Intel core 7 te ondersteunen. Ik heb nu een 16 met een Ryzen 9, maar zeker met het runnen van R scripts valt die erg tegen.
Fragadder @WillySis18 april 2025 14:15
Dankje! :D
floris martens @jnggroot17 april 2025 18:04
Helaas heeft amd al een hele tijd geen nieuwe mobile dpgu's uitgebracht, dus iets snellers is er waarschijnlijk ook gewoon niet.

Ik verwacht dat Framework wacht totdat deze wel komen, en dan gelijk een nieuwe refreshed model van de 16" uitbrengen met een nieuwe cpu en gpu in één keer.

Edit: technisch gezien heeft amd ook de 7900m, die een stuk sneller is dan de 7700s, maar wel van dezelfde generatie is.
Deze verbruikt wel 80W meer, en dus ga je waarschijnlijk een 240W oplader nodig hebben vs de 180W standaard.

[Reactie gewijzigd door floris martens op 17 april 2025 18:10]

jnggroot @floris martens17 april 2025 18:17
Klopt maar van mij hoeft het niet sneller want speel geen hele zware AAA games. Zou gewoon willen dat hij met een minder snellere kaart minder herrie maakt. Soms is het een beetje raar dat er geen hoge temps zijn en toch volledige staat te blazen. Mis ook de ondersteuning in de bios. Weinig te tweaken.
sfranken @jnggroot18 april 2025 10:53
Mag ik vragen welke versie je hebt? Ik heb een 16 zonder de extra GPU en die van mij is bij gewoon dagelijks gebruik stil. De fans gaan niet draaien, dat doen ze alleen als ik bijvoorbeeld een aantal VM's opstart en die allemaal softwareupdates laat draaien, of iets anders CPU intensiefs laat doen.

Dat was zo toen ik 'm kocht en Fedora 40 installeerde, en dat is nog steeds zo met 42
jnggroot @sfranken18 april 2025 10:59
Ik heb de aller eerste versie.
sfranken @jnggroot18 april 2025 11:01
Dat bedoelde ik niet, sorry. Heb je de versie met of zonder GPU? Aangezien de enige verschillen tussen de jouwe en de mijne het koelingsmateriaal en een spacer onder het toetsenbord is maakt dat weinig uit.

De eerste batch had nog koelpasta geloof ik, daarna is het allemaal PTM (Honeywell) geworden, wat iets verschil maakt maar geen gigantische verschillen.
jnggroot @sfranken18 april 2025 11:13
Ja met de gpu. Voor de rest ben ik tevreden hor. Alleen cooling curve had wel wat anders gekund.
SillieWous @jnggroot17 april 2025 18:28
Volgens mij doen ze dat bewust niet samen met de 13. Het is nog steeds een relatief klein bedrijf, en daarmee beperkte ontwikkel capaciteit.

Ik hoop vooral dat er een touchpad module over de hele breedte komt. Het lieft met fysieke knoppen(thinkpad stijl, boven en onder). Die twee losse afdekplaatjes is eigenlijk het enige minpuntje van mijn FW16.
Xander2 17 april 2025 18:28
Ik vind dat m.b.t. Framework het milieu-aspect veel te veel van green-washing wegheeft waar het eigenlijk alleen gaat om een modulaire laptop in de klassieke zin van een desktop. Als dat iemands keuze is prima.

Als Framework een degelijke laptop levert met goede gebruiksduur (zeg min. 10 jaar) en support dan is de milieu-winst wat mij betreft bereikt en niet zozeer afhankelijk van inwisselbaarheid van alle componenten. Kies een aluminium body en een stuk recyclebaarheid is gegarandeerd.

Ik tik dit op een meer dan 12 jaar oude Elitebook waar het schermhengsel is losgelaten, nieuwe inmiddels oude SSD, vervangen batterij, extra geheugen, vervangen toetsenbord en (zelf) repaste zonder al te veel moeite of hoge kosten die Framework rekent met meerdere aanbieders van zowel nieuwe als gebruikte onderdelen.

De trend van vastgesoldeerd RAM/SSD e.d. heeft dit soort initiatieven vleugels gegeven maar het probleem is dat vastgesoldeerd RAM/SSD.

In die 12 jaar hoef ik geen (en heb ik niet nodig gehad) mobo-, CPU-, GPU- upgrade, alleen de mogelijkheid om de laptop bruikbaar te houden wat al prima lukte de afgelopen jaren, zelfs zonder Windows in te wisselen voor Linux als eindstation.

Na die 12 jaar verwacht ik een aanzienlijke upgrade in mobo, CPU, GPU, RAM, SSD, scherm, etc. etc. wat een nieuwe aanschaf verantwoord maakt. En iets wat ik 12 jaar met plezier gebruikt heb gooi ik niet in de kliko.

Dus prima laptop voor de hobbyisten/tweakers/liefhebbers, maar ga niet pretenderen dat dit beter voor het milieu is of als zodanig positioneren.
Jaïr.exe @Xander217 april 2025 19:06
Maar daar koop je ook een Elitebook voor met Elitebook prijzen. Zal met een Pavilion minder vaak voorkomen. Die wordt gewoon wél de kliko in gedoneerd.

Men hoopt dat de Framework gemeenschap elkaar motiveert om de laptop en de onderdelen te blijven hergebruiken. Zo kun je het moederbord in een enclosure plaatsen en als mini pc gebruiken. Kans is dan minder groot dat het verstoft op iemands plank.

Hopelijk blijft die Elitebook nog 12 jaar doorwerken, misschien mag die daarna met pensioen. :)
Xander2 @Jaïr.exe17 april 2025 19:20
Helemaal gelijk, ik had nl. een R5 Pavillion ter vervanging die ik gewoon in de kliko kan mikken (ik spaar alleen onderdelen).

Maar dat was een beetje m'n punt. Beetje tevreden zijn met wat je hebt en zorgen dat je tevreden bent met wat je koopt met bijbehorend spaaruitstel i.p.v. laten verleiden tot upgradability en milieu items.

Die Elitebook blijft wel werken en ga ik binnenkort vervangen maar zeker niet in de kliko deponeren.
StefandeGroot @Xander217 april 2025 19:27
Op hun website zelf schrijven ze dan ook dat ze niet duurzaam zijn:
https://frame.work/sustainability
Xander2 @StefandeGroot17 april 2025 19:30
Dat is een goede aanvulling en ik ben prettig verrast dat Framework zo helder hun standpunt verwoordt.

Ik reageerde alleen op de tekst in dit artikel.
CodeAsm @Xander219 april 2025 21:00
Ik gebruik mijn framework nu zon 2 jaar, en hoop nog minimaal 3. Nul upgrades. Alleen 4 mdoules erbij, network, displayport en 2 gekleurde usb-c. (Voor mij mn nieuwe bezel). Want zwart was iets te lang zwart.

Dus zo snel als tweakers hun laptop gaat de mijne niet stuk. Hopelijk kan ik alle onderdelen hergebruiken 😅
GeroldM @Xander217 april 2025 19:22
Denk eerder dat het als milieu-vriendelijk wordt aangemerkt, omdat je gemakkelijk poorten kan vervangen en/of aanpassen.

Voor mij is het van enorm groot belang dat er een Ethernet poort in mijn laptop zit. In dit deel van de wereld is het vooralsnog steeds moeilijk om randapparatuur metUSB-C aan te schaffen, USB-A is hier nog altijd stukken groter, dus ik zou 1 of 2 extra USB-A modules aanschaffen.

USB-C is beter, je hoeft mij niet te overtuigen. Maar de realiteit hier is anders. Dus die losse modules maken een enorm verschil. Niet alleen dat, kosten voor maken en distributie zijn heel veel lager dan een nieuwe laptop. waar wel de goede mix van poorten is ingebouwd en nog steeds voldoet aan mijn andere eisen.

Ook ik koop klasse spul nieuw en run het net zo lang totdat het het niet meer doet. Laptops/desktops, maar ook electronica (TV/audio), witgoed, keukenspul, gereedschap, rugzak/kleding/schoeisel, meubilair en voertuigen.

Maar die Framework laptop maakt mijn leven wel makkelijker. Want ik hoef nu dus niet uren te besteden aan het zoeken van mijn ideale laptop. Electriciteit die ik voor wat nuttigers had kunnen besteden. En ik kan het ding van een nieuw moederbord voorzien, dus hoef ik geen tijd/geld/moeite te steken in het aanschaffen van een nieuwe draagtas. Ook energie-winst.

Wat ik daarna wel aan schaffen is een Framework behuizing om het oude laptop moederbord een 2e leven te geven als een desktop computer. Ja, daar wat energie in verloren, maar dan hoef ik in principe weer alleen een drive met opslagcapaciteit en mogelijk wat RAM aan te schaffen om een toegewijde (en daardoor zeer soepel werkende) mediaserver voor mijn TV te bouwen.

Of als home-assistant computer te gebruiken. Ja, het apparaat mag dan niet zo zuinig zijn als de nieuwste apparatuur, maar als een home-assistant server kan ik het gehele huis energie-efficienter laten opereren. Die paar procent winst aan verbruik van dat ene apparaat is maar klein bier tegenover een efficienter huis.

In alle bovenstaande gevallen ben ik dus veel milieu-vriendelijker. Als geheel, niet kijkend naar het kleine/gemakkelijke plaatje.
Jazco2nd 17 april 2025 17:55
Ik mis even praktische bijzaken, die ook zeker doorslaggevend kunnen zijn, zoals ondersteuning voor USB4/Thunderbolt wat je volgens mij bij Zen4 mist, maar wel krijgt met Zen5 of de Core Ultra. Zo zijn er volgens mij vast wel meer verschillen?
uiltje @Jazco2nd18 april 2025 13:24
Dit is precies waar ik me vaak aan erger bij reviews. Ik snap dat veel mensen vooral geïnteresseerd zijn in performance. Maar ik koop al mijn hele leven de nieuwste tech met een midrange processor om de simpele reden dat ik qua features niet achter wil lopen. Bij mijn vorige werklaptop was de CPU OK, maar de RAM en het aansturen van mijn 2e QHD scherm zeker niet.

Ik zie bijvoorbeeld ook de optie voor een Wifi 7 module bij het nieuwe moederbord met Ryzen AI processor en maar Wifi 6 bij het oude. Het kan natuurlijk zijn dat Wifi 7 ook prima op de oude past maar dat is me momenteel niet duidelijk. Dit zijn nou net de dingen die het verschil maken.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 18 april 2025 13:25]

arnovr 17 april 2025 17:06
Na 10 jaar een laptop te hebben sta ik nu in de wacht voor de framework 13 AI 9 HX 370. Had wel overwogen de oudere generatie te nemen, toch maar niet gedaan. Verder heb ik daar geen goede argumenten voor :)

Hoe dan ook, ik ben zelf wel benieuwd naar de framework.
Fragadder 17 april 2025 17:18
Het is een bedrijf wat ik al een tijdje in de gaten houd. Erg tof, zeker ook die ondersteuning voor de FW13.

Ik ben benieuwd hoe deze producten zich de komende jaren ontwikkelen! :D
jkommeren 17 april 2025 17:30
Is lastig om wat specs duidelijk te krijgen hier maar van wat ik kan zien is naast de core configuratie, en de CUs, ook de cache anders voor de 350 vs de 370:

https://www.techpowerup.c.../ryzen-ai-7-pro-350.c4007
https://www.techpowerup.c...s/ryzen-ai-9-hx-370.c3655

In het kort: De 370 heeft 4 Zen5c cores meer, maar ook 8MB extra L3 (de 365 heeft ook 8MB extra L3). Dat geeft hem mogelijk toch nog een aardige boost.
vman128 17 april 2025 17:39
Hier een linkje naar de pre-order configurator . Voor meer informatie.

[Reactie gewijzigd door vman128 op 17 april 2025 18:23]

Roel1966 17 april 2025 19:23
Bovendien levert het kopen van een nieuwe laptop aanzienlijk meer milieubelasting op dan het vervangen van een moederbord.
Nu ja je kan ook kiezen voor een 2de hands laptop waardoor je het milieu ook weer wat ontziet. Zo heb ik laatst een heel mooie Asus Vivobook met O-led scherm op de kop kunnen tikken. Prijs was dus bijna nog geen derde van de prijs van het moederboardje.
pjdijkema @Roel196617 april 2025 22:59
Tweedehands durf ik alleen een hp elitebook te kopen (en dat doe ik ook). Die dingen zijn niet kapot te krijgen.
Roel1966 @pjdijkema17 april 2025 23:57
Zeker, die HP's zijn zondermeer degelijke laptops maar ik wilde graag een laptop met O-led scherm en dan wel dus betaalbaar. Die Asus is maar weinig gebruikt wat je vaak aan vooral aan het toetsenboard kan zien, slijtage van letters etc.. of de muispad b.v. en dat is bij deze ja eigenlijk als nieuw.
Xthemes.us @Roel196619 april 2025 18:28
Als iemand die aardig wat game uren op een laptop in het verleden heeft gehad, wellicht niet de beste indicatoren. Die van mij was flink wat uren hard aan het werk wat ongetwijfeld de hardware weinig goeds gedaan had. (Hoge temperaturen en lange uren).
Wel altijd met een extern toetsenbord en muis waardoor de laptop zelf er prima uitzag.
Roel1966 @Xthemes.us19 april 2025 22:17
wellicht niet de beste indicatoren.
Zeker is het niet alles zeggend maar je kan er wel vanuit gaan dat als b.v. toetsen al wat afgesleten zijn en mousepad afgesleten is dat een laptop veelvuldig gebruikt is. Daarnaast heb je natuurlijk de rest van de hardware maar deze Vivobook is niet bepaald een gaminglaptop. Er zit 'maar' een i5 11de gen cpu in zonder verder externe videochip dus gamen, ja misschien een heel simpele game.

Maar zeker, 100% zekerheid heb je nooit en het altijd wel een gok blijft, maar oke, ik heb er gelukkig dan ook niet veel voor betaald.
nicenemo @pjdijkema18 april 2025 06:44
Waarom geen ThinkPad?. Tot en met de T480 zijn die niet verkeerd. Daarna ga ik twijfelen.
pjdijkema @nicenemo18 april 2025 09:09
Tja je zegt het zelf al “daarna ga ik twijfelen”
uiltje @nicenemo18 april 2025 13:28
De Lenovo's in de Carbon series zijn vaak ook voor een goede prijs te krijgen en worden alom gewaardeerd. Grootste nadeel vind ik dat Lenovo vaak ook slechte schermen verkoopt, zelfs bij nieuwe modellen. Dat soort dingen maakt het lastig navigeren (en maakt de prijs tov Apple 2e hands waarschijnlijk ook een stuk goedkoper).

Addendum: Ik heb echt geen problemen met de hardware van de nieuwe Lenovo's. De 14" AMD Yoga die ik nu gebruik is gewoon heerlijk. De batterij haalt het niet bij de Apple's van deze wereld, maar verder ben ik heel tevreden met de P16s ThinkPads van het bedrijf alsmede de nieuwe consumer laptops - voor zover mijn ervaring natuurlijk reikt.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 18 april 2025 13:31]

nicenemo 18 april 2025 06:43
In afwachting van levering. Wel met oranje scherm rand en 4 oranje usb-c poorten. Als extra nog een hdmi, ethernet en a poort aangeschaft.

Ik zat te twijfelen tussen een ASUS met 365 MAX en de framework. De Asus was nog leverbaar met veel geheugen. HP op het moment van bestellen helemaal niet. heb Eerste batch preorder. ik ben benieuwd hoe snel het gaat.

Ik werk nu privé met een ThinkPad T450s uit 2015. Intel Haswell generatie. Die doet het nog of prima voor de meeste zaken alleen het beperkte geheugen van 12 Gb is soms een probleem. Met compileren en comprimeren van de Chrome browser of Linux kernel merk je dat het allemaal wat trager is.
Priyantha Bleeker 18 april 2025 09:50
Collega website Notebookcheck heeft ook de AMD Zen5 Ryzen AI 7 350 getest, maar dan in een Lenovo IdeaPad Pro 5 Gen10.

https://www.notebookcheck...-G10-review.997910.0.html

Als ik zo hun cijfers bekijk, dan lijkt dat er wel gunstiger uit te zien dan de benchmarks van Tweakers.net.
Dat heeft ongetwijfeld te maken met de koeling en maximale TDP waarop de verschillende laptop fabrikanten werken. Maar de conclusie dat een Ryzen 7 AI niet meer is wat het 'geweest' is, weet ik niet of dat wel helemaal juist is?

Bijvoorbeeld, Cinebench 24 Multi, scoort de Framework 812 punten, de Lenovo doet in dezelfde test 977 punten, dat is rim 20% verschil.
Of CB2023 Multi, daar doet de Framework 14.907 punten terwijl de Lenovo met dezelfde processor 17.889 punten haalt dat is ook weer ruim 20% verschil, ook CB2023 Single laat een relatief groot verschil zien van 1.827 punten vergeleken met 2.006 punten, dit niet de ruime 20% maar een krappe 10% (9.8% om precies te zijn).
De verschillen in PCMark zijn wel kleiner zo te zien bijvoorbeeld Content Creation scoort de Framework 9.082 punten en de Lenovo 9.654 punten wat ruim 6% verschil is.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.