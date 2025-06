Framework introduceert nieuwe Laptop 16-module met ruimte voor twee M.2-ssd's

Framework heeft een nieuwe uitbreidingsmodule aangekondigd voor zijn modulaire Laptop 16. De Dual M.2 Adapter maakt het mogelijk om twee extra M.2-ssd's toe te voegen aan de laptop, bovenop de twee interne M.2-slots die de laptop al heeft.

De nieuwe M.2-module maakt gebruik van de Expansion Bay aan de achterzijde van de Laptop 16, een ruimte die oorspronkelijk werd geïntroduceerd voor een optionele AMD Radeon 7700S-videokaart. De nieuwe adapter ondersteunt M.2-modules in verschillende formaten, van 2230 tot 2280, en biedt PCIe 4.0 x4-connectiviteit voor beide slots. Met de huidige beschikbaarheid van 8TB-ssd's kunnen gebruikers theoretisch tot 16TB extra opslag toevoegen. De laptop zelf bevat ook al twee interne M.2-2280-slots.

De fabrikant suggereert verder dat de module ook gebruikt kan worden voor andere M.2-apparaten; het bedrijf zegt zelf M.2-AI-accelerators te hebben uitgeprobeerd, en verwacht dat gebruikers ook M.2-adapters zullen gebruiken om externe gpu's op de laptop aan te sluiten.

Daarnaast heeft Framework een wijziging doorgevoerd in de productie van de Laptop 16. Het bedrijf stapt af van liquid metal als koelpasta voor de processor en gaat over op Honeywell PTM7958-'koelpasta'. Dat is een materiaal dat relatief hard is op kamertemperatuur, maar vloeibaar wordt wanneer het wordt opgewarmd. Deze aanpassing komt volgens Framework voort uit waargenomen prestatievermindering bij liquid metal na verloop van tijd. PTM7958 moet in het begin even goed presteren als liquid metal, maar kan dat prestatieniveau langer volhouden, zo schrijft de fabrikant. Het Amerikaanse bedrijf breidt verder zijn Europese aanwezigheid uit en levert nu aan alle EU-landen.