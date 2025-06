Toen ASUS deze zomer een concept van een videokaart met geïntegreerd M.2-slot presenteerde, waren jullie reacties verrassend positief, maar bleef een hoop tweakers ook zitten met onbeantwoorde vragen. Bijvoorbeeld: voor welk gebruiksdoel is dit handig, heeft je videokaart iets aan die snelle opslag zo dicht in de buurt, en werkt het zomaar op ieder moederbord? Vandaag ligt de ASUS RTX 4060 Ti SSD Dual OC op onze testbank en beantwoorden we al die goede vragen.

RTX 4060 Ti SSD Dual OC

Dat ASUS dit concept op de markt brengt in de vorm van een RTX 4060 Ti, is geen toeval. Dat is namelijk de snelste videokaart die toe kan met acht PCI Express 4.0-lanes, wat betekent dat je in een regulier x16-slot de helft van de bandbreedte overhoudt. Door het toevoegen van een M.2-slot - en dat hadden er in theorie dus zelfs twee kunnen zijn - kun je die bandbreedte toch benutten. Dat betekent overigens dat de ssd, net als de videokaart, in verbinding staat met de processor. Er is dus geen directe verbinding tussen de gpu en de ssd, dus op het gebied van bijvoorbeeld DirectStorage zijn er geen bijzondere voordelen.

Nog even een korte recap, want de RTX 4060 Ti stamt alweer van een halfjaar geleden. Deze videokaart is gelijk de enige los verkrijgbare kaart die gebruikmaakt van de AD106-gpu. De AD106-chip zit met een diesize van 190mm², 22,9 miljard transistors en 4352 Cuda-cores tussen de AD104 (RTX 4070 en 4070 Ti) en AD107 (RTX 4060) in. De gpu in de RTX 4060 Ti is daarmee opvallend bescheiden voor een kaart in de xx60-serie; voorgaande modellen hadden een veel grotere gpu met een hoger energiegebruik en bijvoorbeeld ook een bredere geheugenbus.

Alle videokaartfabrikanten maken natuurlijk diverse varianten op basis van een gpu. Bij ASUS is de Dual-serie, waarvan deze speciale ssd-versie deel uitmaakt, al enkele generaties de goedkoopste variant. De serienaam slaat op het aantal van twee ventilators; luxere versies hebben er doorgaans drie. Ook is de koeler met een lengte van 22,7cm een stuk korter dan menig ander model.

ASUS lijkt ongeveer 520 euro te gaan vragen voor de RTX 4060 Ti SSD Dual OC, die vanaf vandaag te koop is. Dat is 100 euro meer dan de reguliere Dual OC, die al vanaf 420 euro te koop is.