ASUS toont concept van GeForce RTX 4060 Ti-gpu met ingebouwde M.2-ssd-gleuf

ASUS heeft een concept van een GeForce RTX 4060 Ti Dual-videokaart getoond met een ingebouwde M.2-ssd-gleuf. Dit is bedoeld om de ongebruikte PCIe-lanes van de gpu alsnog te kunnen benutten.

De GeForce RTX 4060 Ti Dual-kaart wordt in een Bilibili-video getoond door de general manager van ASUS in China, Tony Yu. Aan de achterkant is een uitsnede gemaakt waar een Samsung 980 Pro-ssd van 2TB in geplaatst is. De achterplaat van de gpu moet dienen als heatsink voor het opslagapparaatje.

Hiermee kunnen PCIe-lanes die niet gebruikt worden, alsnog worden benut. Veel instap- en middensegmentmodellen van gpu's, zoals de Nvidia RTX 4060-serie, gebruiken namelijk maar acht PCIe-lanes. Dat terwijl ze worden geplaatst in een x16-slot. Er blijven dus acht lanes ongebruikt. M.2-ssd's gebruiken vier lanes, waardoor er dus in theorie nog ruimte is voor maximaal twee ssd-slots op de pcb van de kaart. Volgens ASUS heeft het toevoegen van een ssd in de videokaart verder als voordeel dat het vervangen van de drive in de pc makkelijker moet zijn.

Wel kan deze opstelling leiden tot oververhitting. Daarom is de pcb van de gpu zo aangepast dat de koeler van de videokaart, ook de ssd kan bereiken. Dat heeft volgens Yu tot een temperatuurdaling van tien graden Celsius geleid. Ook vereist de videokaart door de toevoeging van een ssd meer stroom, al zou het verbruik niet hoger moeten zijn dan 10 watt, iets wat de RTX 4060 ook met slechts één 8-pin-connector prima aan moet kunnen. Uit eigen tests van ASUS zou blijken dat de prestaties van de ssd die verbonden zit aan de gpu, vergelijkbaar zijn met de prestaties van dezelfde ssd die verbonden zit aan een Gen 4-moederbord.