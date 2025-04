Voor deze editie hebben we besloten de Desktop Best Buy Guide klein te houden, en dat bedoelen we letterlijk. We vonden namelijk te weinig veranderd in de markt om de aanbevelingen uit de vorige editie volledig te herzien, al kun je natuurlijk wel kleine aanpassingen doen. Bovendien is het lang geleden dat we compacte gamesystemen en een thuisserver hebben behandeld, en vanuit de community was daar veel vraag naar. Deze BBG staat dan ook in het teken van mini-ITX.

Kleine game-pc's en een thuisserver

Dat kleinste formaat moederbord van 17 bij 17 centimeter staat centraal in de drie systemen die we hebben gebouwd en getest. Twee systemen zijn bijna identiek op de behuizing na. We hebben een mITX-gamesysteem in een compacte NR200P MAX van Cooler Master gebouwd en in een A4-H2O van Lian Li. In die eerste zijn de koeling en voeding al geïnstalleerd, en met 20 liter inhoud is de kast bijna ruim te noemen. Tenminste, in vergelijking met de net 11 liter van de Lian Li A4-H2O, waarbij het inbouwen een stukje meer tijd en enkele krachttermen vergde.

Het derde systeem is een thuisserver met de focus op nas vervangen. We hebben een minibehuizing met vier hotswappable drivebays gevonden voor ons moederbord, waarmee je eigenlijk een iets grotere nas met veel meer rekenkracht en vrije keus in besturingssysteem in huis haalt.

Samen met de community

Zoals gebruikelijk zijn de DBBG-systemen in overleg met de Tweakers-community samengesteld. In het topic op Gathering of Tweakers kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Daarna halen we de componenten in huis, bouwen we de systemen en draaien we er benchmarks op.