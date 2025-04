Het is weer tijd voor een update van de Monitor Best Buy Guide op Tweakers. We hebben de afgelopen maanden weer tientallen nieuwe monitors getest, waarover je ook al een aantal uitgebreide reviews en round-ups hebt kunnen lezen. In deze BBG raden we voor het eerst een oledscherm aan; dit voorjaar komt eindelijk een brede selectie oledschermen uit die bedoeld zijn voor gaming. We bespraken al eerder drie ultrawides met het QD-oledpaneel van Samsung, en de schermen van LG, ASUS en Corsair op basis van de woledtechniek van LG.

Met prijzen richting of meestal boven de 1000 euro blijven oledmonitors voorlopig nog wel iets voor de happy few, maar ook als je niet zoveel aan een scherm kunt uitgeven, hebben we goed nieuws. Aan de onderkant van de markt zijn de prijzen gedaald, waardoor je nu een stuk meer scherm voor je geld krijgt dan een jaar geleden. Dat zie je terug aan de monitors die we kunnen aanraden in de klasse onder 250 euro, waaronder een wqhd-monitor met hoogteverstelling en USB-C-connectiviteit, en een 240Hz-ips-gamingmonitor.

Zoals altijd heeft deze koopgids een thematische indeling. We gaan allereerst op zoek naar de beste betaalbare monitor onder de 250 euro, gevolgd door de beste 4k-monitor en de beste ultrawide van 34" of 35". De laatste categorie, die van monitors voor beeldbewerking, is nieuw voor deze Best Buy Guide. Daar werd in de comments onder de vorige Best Buy Guides veel naar gevraagd. Heb je suggesties voor monitors die je graag in een toekomstige Best Buy Guide wilt zien? Laat het vooral weten in de comments.

Iedere categorie is weer opgedeeld in een paar subcategorieën, waarbinnen we één aanrader kiezen, of twee in het geval van de 4k-categorie. Die aanraders, plus de belangrijkste alternatieven die bijvoorbeeld geschikt zijn voor een bepaald gebruiksdoel, staan in de tabel hierboven. Lees ook zeker even de tekst bij iedere categorie als je specifieke wensen hebt; daarin vind je nog verdere opties die ook interessant kunnen zijn.