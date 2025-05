Hoeveel keus gok je dat er is als je op zoek bent naar een oledscherm van 240Hz met een resolutie van 2560 bij 1440 pixels of meer? Als je 'drie' gokte, zit je goed, want de spoeling van hele snelle oledmonitoren is nogal dun. Er komen er nog een paar aan, met allemaal dezelfde panelen van fabrikant LG. De eerste die verkrijgbaar was, kwam echter niet van LG, maar van Corsair. De Xeneon Flex reviewden we begin dit jaar en kenmerkte zich, naast de snelheid en het oledpaneel, met zijn instelbare kromming.

LG heeft datzelfde paneel, echter zonder instelbare kromming, ook onder zijn UltraGear-vlag uitgebracht. De LG UltraGear 45GR95QE heeft dus een 45"-oledpaneel met een verversingsfrequentie van maar liefst 240Hz. Daarmee is deze 21:9-ultrawide uiteraard duidelijk op gamers gericht, en om dat richten te helpen, is het scherm gekromd. En als we gekromd zeggen, dan denk je misschien aan een lichte kromming van 1300R of iets in die buurt. Dan heb je het fout, want deze UltraGear heeft een 800R-kromming. Krommer dan dat wordt het niet en, of je wil of niet, je wordt vanzelf in het scherm gezogen.

Dat scherm kost je een kleine 1800 euro, iets minder dan het Xeneon-scherm dus. Is je dat een beetje te veel, dan kun je ook voor het kleinere broertje kiezen. De UltraGear 27GR95QE heeft ook een LG-oledpaneel aan boord, maar dan eentje van 26,5 inch in reguliere 16:9-beeldverhouding. De verversingsfrequentie is met 240Hz even hoog, en dat geldt ook voor de verticale resolutie: die is 1440 pixels. Omdat het kleinere scherm een gewone beeldverhouding heeft, is de horizontale resolutie 'slechts' 2650 pixels. Ook is het scherm niet gekromd en is de prijs flink lager, pakweg 1150 euro.

We hebben beide schermen in ons testlab gehad en kijken hoe deze in de praktijk bevallen. Daarbij vergelijken we de schermen met andere oledschermen, waaronder uiteraard de Xeneon Flex van Corsair. Zijn deze supersnelle gamingschermen hun prijs waard of kun je beter nog naar lcd-schermen grijpen?