48"-oledmonitor van LG krijgt refreshrate tot 138Hz

LG's UltraGear 48GQ900-monitor, die gebaseerd is op een 48"-oledpaneel dat ook in tv's gebruikt wordt, krijgt een refreshrate van maximaal 138Hz. Die waarde is haalbaar met een overclock. Standaard gaat het scherm tot 120Hz, net als oled-tv's met hetzelfde paneel.

De UltraGear 48GQ900 is de eerste oledmonitor van LG voor gamers en de eerste oledmonitor die dezelfde 4k-woledpanelen gebruikt als de tv's van het merk. In tegenstelling tot de tv's heeft de monitor naast HDMI-aansluitingen een DisplayPort-aansluiting. Verder kan de refreshrate opgeschroefd worden tot 138Hz, is het scherm Nvidia G-Sync-compatibel en heeft de monitor AMD FreeSync Premium-ondersteuning.

LG geeft in zijn persbericht geen details over de HDMI-aansluitingen, maar eerder bleek al dat het scherm HDMI 2.1-poorten krijgt. LG brengt de oledmonitor deze maand uit in Japan en later volgen andere markten. De prijs van het scherm is nog niet bekendgemaakt.

Eerder bracht LG al oledmonitors met geprinte rgb-oledpanelen op de markt in de UltraFine-serie. Die schermtechniek is duurder en de monitors zijn gericht op professionele beeldbewerkers. Een 27"-4k-60Hz-oledmonitor met zo'n geprint paneel kost 2500 euro.

LG introduceert ook twee ips-monitors voor gamers. Dat zijn de LG UltraGear 32GQ950 en 32GQ850. Eerstgenoemde is een 4k-model met een refreshrate tot 160Hz en een DisplayHDR 1000-certificering. De tweede is een 1440p-variant met een refreshrate tot 260Hz en een DisplayHDR 600-rating. Deze monitors hebben ook FreeSync Premium Pro-ondersteuning. Ook van deze beeldschermen is nog niet bekend wanneer ze uitkomen in Nederland en België en wat ze gaan kosten.

ASUS en Acer kondigden eerder dit jaar ook al oledmonitors aan die net als tv's gebaseerd worden op woledpanelen van LG Display. Dat gaat om varianten van 42" en 48", maar die zijn nog niet op de markt verschenen.