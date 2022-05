Rechter: Buma/Stemra moet optreden tegen Spotify-gebruik in winkels en horeca

Muziekrechtenorganisatie Buma/Stemra moet optreden tegen bedrijven die streamingdiensten als Spotify gebruiken in bedrijfsruimtes. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om horeca en winkels. Dat blijkt uit een hoger beroep aangespannen door leveranciers van achtergrondmuzieksystemen.

Bedrijven die in bedrijfsruimtes muziek willen afspelen, moeten hiervoor een licentieovereenkomst aangaan met Buma/Stemra. Op dit moment staat in die overeenkomst niet welke diensten zij wel of niet mogen gebruiken om die muziek te kunnen afspelen. Daardoor gebruiken in de praktijk steeds meer horeca en winkels streamingdiensten als Spotify om muziek af te kunnen spelen, blijkt uit het hoger beroep.

Het gebruik van bijvoorbeeld Spotify voor zakelijk gebruik is tegen de voorwaarden van die streamingdiensten, maar in de praktijk treden dergelijke diensten hier niet tot nauwelijks tegenop. Deze streamingdiensten betalen Buma/Stemra niet om de muziek in te mogen zetten voor zakelijke doeleinden, maar alleen voor privégebruik.

Bedrijven die in bedrijfsruimtes muziek willen afspelen, moeten daarvoor aankloppen bij bepaalde organisaties zoals leveranciers van achtergrondmuzieksystemen. Deze leveranciers hebben andere overeenkomsten met Buma/Stemra waardoor de muziek die zij leveren in bedrijfsruimtes kan worden gebruikt, maar deze leveranciers zijn voor ondernemers duurder dan bijvoorbeeld Spotify.

De leveranciers vonden dat er sprake was van een oneerlijk speelveld, doordat bedrijven als horeca en winkels Spotify gebruiken, ook al mag dit eigenlijk niet en treedt niemand ertegen op. Daarom vroegen ze Buma/Stemra om hiertegen op te treden. Buma/Stemra zei dit niet te kunnen doen, omdat in de overeenkomst die de organisatie met ondernemers afsluit, niks staat over welke diensten zij wel of niet mogen gebruiken voor het afspelen van de muziek. Daarom overtreden ondernemers die bijvoorbeeld Spotify gebruiken de overeenkomst die ze met Buma/Stemra afsloten niet.

Brancheorganisatie van leveranciers van achtergrondmuzieksystemen ABMD eiste daarom bij de rechtbank dat die overeenkomst werd aangepast en ondernemers daarbij werden verplicht om alleen diensten bedoeld voor zakelijk gebruik in te zetten. De rechtbank gaat hier in mee. Alle nieuwe overeenkomsten en verlengingen van overeenkomsten moeten daarom die nieuwe bepaling krijgen. Buma/Stemra krijgt een half jaar de tijd om die gewijzigde overeenkomsten op te stellen, daarna moeten alle verleningen en nieuwe contracten die bepaling krijgen. Over negen maanden moet de muziekrechtenorganisatie bovendien controleren of ondernemers zich aan deze nieuwe overeenkomst houden.

Daarnaast hebben de ABMD-leden recht op een schadevergoeding, omdat Buma/Stemra volgens de rechtbank al sinds 2010 weet dat dit oneerlijke speelveld voor de ABMD-leden bestaat. Hoe hoog die schadevergoeding wordt, moet nog worden bepaald.