Belgische horeca betaalt ook tijdens coronasluiting auteursrechtenvergoeding

Belgische cafés en restaurants betalen dit jaar vrijwel de volledige auteursrechtenvergoeding voor het afspelen van muziek, ondanks dat de zaken maandenlang gesloten zijn. Het inningsplatform geeft slechts één maand korting.

De Belgische horeca betaalt via inningsplatform Unisono de auteursrechtenvergoeding, die onder meer ten goede komt aan Sabam, de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Ondernemers krijgen één maand 'solidariteitskorting' van Unisono, schrijft De Standaard.

Cafés en restaurants zijn momenteel gesloten in België vanwege lock-downmaatregelen. Eerder dit jaar was dat ook al het geval. Het ziet er naar uit dat de zaken dit jaar vijf of zes maanden gesloten zullen zijn. Horecaorganisaties vinden het vreemd dat hun leden auteursrechtenvergoeding moeten betalen voor maanden waarin sluiting verplicht is en er dus geen muziek gedraaid wordt. De belangenbehartigers willen 'een factuur die op een eerlijke en objectieve manier berekend wordt'.

Volgende week is er overleg tussen horecafederaties en Unisono. Een woordvoerder van het inningsplatform zegt tegen De Standaard begrip te hebben voor de horecaondernemingen, maar stelt ook dat auteurs en musici hard getroffen zijn door de coronacrisis. De woordvoerder wil nog niet vooruit lopen op wat er besproken gaat worden.

In Nederland hoeven horecaondernemingen geen auteursrechten te betalen als zij vanwege coronamaatregelen verplicht of op eigen initiatief gesloten zijn. Dat staat op de website van Buma/Stemra, de organisatie die in Nederland de belangen van artiesten behartigt.