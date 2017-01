Door Arnoud Wokke, woensdag 11 januari 2017 19:33, 23 reacties • Feedback

Nederland.fm heeft een bodemzaak bij de rechtbank Den Haag tegen auteursrechtorganisatie Sena gewonnen. Sena wilde dat Nederland.fm ging betalen voor het embedden van radiostreams, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig.

De rechtbank liet zich in de uitspraak leiden door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit 2014, die stelde dat het linken en embedden van online content geen nieuwe openbaarmaking is. Als het geen nieuwe openbaarmaking is, is een licentie niet nodig.

Sena, die de rechten behartigt voor muziekmakers, voerde aan dat de eerdere zaak waarover het Europese Hof uitspraak deed ging over nieuws en niet over muziekstreams en daarom niet van toepassing zou zijn op deze zaak.

De uitspraak heeft vooralsnog weinig gevolgen. Nederland.FM had voorheen licentieovereenkomsten met Buma/Stemra en Sena, maar die stopten in 2014. Het is onbekend of de stichting in hoger beroep gaat. De stichting was woensdagavond onbereikbaar voor commentaar. Dat ligt wel voor de hand: beide partijen wilden zo snel mogelijk naar het Europese Hof, zeiden ze in 2015.