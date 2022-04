Nederlandse muziekindustrie haalde meer omzet uit vinyl- dan uit cd-verkoop

De verkoop van vinylplaten leverde in Nederland in 2020 meer omzet op dan de verkoop van cd's. Dit komt voornamelijk doordat de verkoop van cd's daalde met ruim een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Het marktaandeel van streaming steeg naar 82,2 procent.

In Nederland werd voor 16,9 miljoen euro aan cd's verkocht, schrijft de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers. Dat is 25,9 procent minder dan in 2019 aan cd's werd verkocht. De omzet uit vinylplaten steeg juist met 11 procent naar 17,1 miljoen euro. Daardoor behaalde vinyl een omzetaandeel van 7,6 procent, 0,1 procentpunt meer dan cd's. Ook in de Verenigde Staten wordt er meer omzet uit vinyl dan uit cd's gehaald, al waren de verschillen daar wel een stuk groter.

De volledige audio-omzet bedroeg in 2020 225,8 miljoen euro, bijna 10 procent meer dan in 2019. Deze stijging kwam voornamelijk door de omzetgroei van streamingdiensten. In Nederland waren dergelijke diensten goed voor 185,6 miljoen euro omzet. Dit was 15,6 procent meer dan een jaar eerder. De omzet uit downloads daalde met ruim een kwart, naar 3,1 miljoen euro.