Google waarschuwt gebruikers dat het bestanden van Play Music gaat verwijderen

Google verwijdert op 24 februari Google Play Music-bestanden, zo meldt het bedrijf in e-mails aan gebruikers. Google Play Music stopte per oktober vorig jaar en aanvankelijk gaf Google gebruikers tot december om hun bestanden over te zetten.

Google waarschuwt dat gebruikers geen manier hebben om data die het op 24 februari van Play Music verwijdert te herstellen. Niet bekend is of het bedrijf op die dag alle Play Music-data verwijdert, maar volgens 9to5Google noemde Google die dag in meerdere waarschuwingsberichten aan gebruikers.

Google maakte vorig jaar bekend dat per oktober 2020 muziek luisteren via Play Music niet meer mogelijk zou zijn. Het bedrijf gaf gebruikers tot december de mogelijkheid om via een speciale tool hun afspeellijsten, uploads, aankopen, radiostations, historie en likes nog in te zien en over te zetten naar YouTube Music. Als alternatief kan dit via Google Takeout.

In de praktijk verlengde Google deze termijn dus, maar op 24 februari sluit de toegang tot de dienst definitief.