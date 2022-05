YouTube Music-app is eerder op Apple Watch dan Googles eigen Wear OS verschenen

De YouTube Music-app voor de Apple Watch is uitgekomen, maar die voor Googles eigen Wear OS is er nog niet, noch is daar een releasedatum voor. Ondertussen gaat de Wear OS-app van voorganger Google Play Music deze maand al wel met pensioen.

De YouTube Music-app voor de Apple Watch maakt het mogelijk om door de bibliotheek van de muziekdienst te bladeren en om de muziek te bedienen. Ook op de wijzerplaat is te zien welke muzieknummers de dienst afspeelt. De YouTube Music-app is er hiermee voor iPhones, iPads en nu dus de Apple Watch.

Ondertussen hebben Wear OS-gebruikers alleen de mogelijkheid om hun muziek op afstand te bedienen nadat via de smartphone deze is aangezet. Een Wear OS-horloge spiegelt hiermee de bedieningsopties die een medianotificatie in Android ook heeft.

De Google Play Music-app voor Wear OS was daarentegen in staat om door de bibliotheek heen te bladeren, muziek te bedienen en zelfs offline op te slaan zodat men zonder telefoon bij de hand ook muziek kon luisteren, eventueel via een bluetooth-koptelefoon.

Google maakte de release van de Apple Watch-app bekend met een blogpost, waarin het over de Wear OS-variant zei: "blijf kijken voor nieuws over beschikbaarheid op Wear OS".

Hoewel dit alles een veeg teken is voor Wear OS, heeft Google nog wel de intentie om het os in leven te houden. De volgende versie van het os, dit najaar verwacht, van het os moet apps 20 procent sneller laten starten, de pairing moet eenvoudiger worden en de interface gaat op de schop. Ook zijn er nieuwe wearable-socs van Qualcomm beschikbaar.