'Ondersteuning voor importeren lokale muziek komt binnenkort naar YouTube Music'

Google werkt aan de mogelijkheid om persoonlijke muziek vanaf een telefoon toe te voegen aan YouTube Music. Het bedrijf zou intern een bèta voor die functionaliteit testen, melden bronnen aan 9to5google. De functie komt er volgens hen snel.

De functie om eigen muziek te uploaden zat al langer in Google Play Music, maar nog niet in YouTube Music. Dat zou nu wel komen, zeggen de bronnen van 9to5google. De bronnen zeggen dat dat 'eerder vroeg dan laat' gaat gebeuren. Google zou intern al testen met een bèta. Gebruikers kunnen daarbij muziek van hun telefoon in YouTube Music importeren. Het was al langer de verwachting dat die mogelijkheid er kwam; 9to5google ontdekte eerder al stukken code in de broncode van de app die daarop hintten, en vorig jaar lekte een soortgelijke functie ook al uit. Het toevoegen van lokale muziek aan YouTube Music zou de laatste grote update worden voordat Google de stekker uit Play Music trekt.

Google is al langer van plan om Play Music uit te faseren. Het bedrijf wil de muziekdienst op termijn vervangen door YouTube Music. In Android 10 is dat inmiddels de standaard. Het is niet bekend wanneer dat definitief moet gebeuren, maar volgens de bronnen van 9to5google zou Play Music in de tweede helft van het jaar worden stopgezet.