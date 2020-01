Google maakt van website Drive een progressive web app

Google heeft van de website van Drive een progressive web app gemaakt. Gebruikers kunnen op desktop en mobiel de site opslaan, waarna die te openen is zonder browserelementen als de menubalk. De Google Drive-app voor smartphones blijft wel bestaan.

De progressive web app van Google Drive lijkt vooralsnog alleen te installeren vanuit Chrome, schrijft Android Police. Daarbij verschijnt op desktop aan het einde van de adresbalk een plus-teken en een klik daarop geeft een pop-up met de vraag of gebruikers de pwa willen installeren. De optie is ook te vinden onder het menu met de drie puntjes rechts bovenin beeld.

De optie zit ook in de mobiele versie onder het menu met de drie puntjes. In dat geval zet de gebruiker Drive op het homescreen en in het hoofdmenu van het mobiele apparaat. Een pwa is een webapp met elementen van een volledige app, zoals ondersteuning voor het offline opslaan van interface-elementen zodat pagina's sneller laden en het pushen van notificaties.

De webapp vervangt de native app niet; het is alleen een aanvulling. Google maakte eerder van andere diensten al pwa's, waaronder van Foto's en YouTube Music.