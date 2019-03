Google brengt Chrome 73 uit met donkere modus voor Mac

Google heeft Chrome 73 uitgebracht voor Windows, Mac, Linux, Android en iOS. De desktopuitvoering biedt voortaan ondersteuning voor hardware-mediakeys. Een andere nieuwe functie, donkere modus, is voorlopig alleen beschikbaar op het Mac-platform.

De donkere modus van Chrome 73 sluit mooi aan bij de donkere weergave van macOS 10.14 Mojave. In de Windows-versie ontbreekt deze nieuwe functie nog. Google had begin dit jaar echter aangegeven dat een donkere modus voor Chrome op Windows in ontwikkeling was. Windows 10 biedt de optie voor een donkere weergave van apps al sinds 2016. De browsers Edge en Firefox maken er intussen wel al gebruik van.

Chrome 73 biedt voortaan ook ondersteuning voor de hardware-mediaknoppen op bepaalde toetsenborden en headsets, zoals 'play', 'pauze', 'volgende track' en 'vorige track'. Media kunnen in de browser voortaan op die manier worden bediend zonder tussenkomst van een muis. De mediaknoppen reageren ook als Chrome op de achtergrond actief is.

De Mac-versie van Chrome kan nu ook overweg met pwa’s oftewel progressive web apps. De functie, die nu op alle desktop- en mobiele platforms beschikbaar is, werd in Chrome 73 bovendien uitgebreid met auto picture in picture en met autoplay met geluid.