Phoenix Point verschijnt eerste jaar exclusief in de Epic Games Store

Strategiespel Phoenix Point is het eerste jaar na uitgave exclusief beschikbaar in de Epic Games Store. Ontwikkelaar Snapshot Games heeft daarvoor een deal gesloten met Epic Games. Phoenix Point komt in september uit voor Xbox One, pc en Mac.

Directeur Julian Gollop schrijft op de site van Phoenix Point over de deal. Hij zegt dat de overeenkomst zekerheid biedt dat Snapshot Games het spel na release kan blijven ondersteunen. Om de mensen die het spel vroegtijdig hebben gesteund en gekocht te laten profiteren van de deal, krijgen die backers alle dlc het eerste jaar gratis. Alleen consumenten die voor 12 maart het spel hebben aangeschaft komen hiervoor in aanmerking. Spelers die het spel vanaf woensdag kopen, moeten voor die extra dlc betalen.

Gollop, bedenker van de originele X-Com-serie, erkent dat sommige mensen niet blij zullen zijn met de exclusieve keuze voor de digitale winkel van Epic Games. Die kopers kunnen hun geld terugvragen. Dat geldt ook voor mensen die de crowdfunding voor Phoenix Point hadden ondersteund. Wel geeft de ontwikkelaar in een faq-pagina aan dat het spel na dat eerste jaar beschikbaar zal komen op Steam en GOG. Alle vroegtijdige kopers krijgen dan ook na het jaar een key voor die twee platforms.

Spelers die nu via Early Access spelen kunnen zoals voorheen via de store van Phoenix Point het spel downloaden. Nieuwe updates gaan via de launcher van Epic Games. De nieuwe regeling heeft geen invloed op de Xbox One. Het spel komt nog steeds voor die console uit op dezelfde dag als voor pc en Mac. In februari werd bekend dat die release is uitgesteld tot september. Tweakers schreef in 2018 een preview van Phoenix Point.

Het is niet voor het eerst dat een spel exclusief voor het Epic Games-platform uitkomt. Eerder was dat ook het geval voor bijvoorbeeld The Division 2 en nieuwe afleveringen van The Walking Dead. Met de deals wil Epic Games er waarschijnlijk voor zorgen dat meer spelers gebruikmaken van het platform.