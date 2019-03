Epic Store kopieert ongevraagd Steam-informatie van gebruikers

De Epic Games Store kopieert direct na installatie bestanden van Steam. Daarin staan onder meer welke spellen de gebruiker heeft gespeeld, hoelang ze de spellen hebben gespeeld en welke Steam-vrienden ze hebben. Epic Games-oprichter Tim Sweeney zegt dat dit wordt aangepast.

Dat blijkt uit een redditpost. Volgens redditgebruiker Relik kopieert de digitale winkel het localconfig.vdf-bestand van Steam vlak na het installeren van de Epic Store. In localconfig.vdf staan onder meer de vrienden van de gebruiker. In dat bestand staan ook de naamgeschiedenissen van de vrienden. Welke spellen de speler heeft gespeeld en hoelang bepaalde spellen zijn gespeeld worden ook overgenomen. Daarbij zitten ook games die nog niet zijn uitgebracht maar al wel door de consument zijn aangeschaft. Een gebruiker op het Resetera-forum bevestigt de claims.

Vicedirecteur Daniel Vogel bevestigt op Reddit dat de Store een versleutelde kopie maakt van het localconfig-bestand. Deze informatie wordt volgens Vogel gebruikt om vrienden van Steam naar de Epic Store te kunnen importeren. Pas als de gebruiker aangeeft die vrienden te willen importeren, wordt het bestand naar de servers van Epic gestuurd. 'En dan alleen de hashed id's van je vrienden', benadrukt Vogel. Relik claimt echter dat de kopie van het localconfig-bestand volgens de Process Monitor van Microsoft in ieder geval niet wordt geüpload op het moment dat gebruikers hun Steam-vrienden willen importeren.

Inmiddels heeft de oprichter van Epic Games Tim Sweeney erkend dat het kopiëren van het localconfig-bestand zonder toestemming niet in de haak is. "De huidige implementatie is een overblijfsel van onze haast om sociale functies in de begindagen van Fortnite te realiseren. Aangezien dit probleem naar boven is gekomen gaan we het aanpassen."

De ontwikkelaar zegt niet wanneer de procedure aangepast gaat worden. Gebruikers geven aan dat voor het linken van vrienden een Steam-api gebruikt had kunnen worden. Epic Games wil echter zo min mogelijk api's van derde partijen gebruiken en heeft daarom de huidige werkwijze bedacht, zo meldt Sweeney.

De ontdekkingen kwamen boven door een redditpost van gebruiker notte_m_portent. Hij heeft met Process Monitor gevolgd wat de Epic Store allemaal doet en welke bestanden het opent. Volgens zijn bevindingen loopt Epic onder meer alle processen van de gebruiker na, opent het rootcertificate-bestanden en kijkt het naar cookies. Redditposters geven aan dat dit mogelijk anti-cheatmaatregelen zijn. Volgens Vogel is het nalopen van rootcertificate- en cookiebestanden normaal gedrag voor de Chromium-browsertechnologie waar de digitale winkel op draait. De actieve processen loopt het systeem na om te controleren of een te updaten spel niet al wordt gespeeld.