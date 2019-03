Hello Games stelt multiplayerfunctionaliteit No Man’s Sky Online in vooruitzicht

Hello Games heeft de volgende update voor No Man's Sky aangekondigd: No Man’s Sky: Beyond. Onderdeel van de update is volgens de ontwikkelaar No Man’s Sky Online en dit zou een 'radicaal nieuwe' multiplayerervaring worden.

No Man’s Sky: Beyond verschijnt komende zomer voor de PlayStation 4, Xbox One en pc en gaat uit drie omvangrijke updates in een enkele bundeling bestaan. De eerste van de drie componenten die Hello Games aankondigt is No Man's Sky Online. Volgens Sean Murray van de ontwikkelaar gaat het om een 'sociale en radicaal nieuwe multiplayerervaring die spelers waar dan ook in het universum de mogelijkheid geeft elkaar te ontmoeten en samen te spelen'.

Hij benadrukt dat Hello Games No Man's Sky niet als een mmo beschouwt en dat spelers geen abonnement of nodig hebben voor de komende online functionaliteit en ook geen microtransacties hoeven te verrichten. Ook is de functionaliteit gratis 'voor alle bestaande spelers'. Meer details over No Man's Sky Online maakt het bedrijf in de komende weken beschikbaar.